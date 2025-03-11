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ABD'de korkutan çöküş: Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı

ABD'de korkutan çöküş: Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı

Sputnik Türkiye

Wall Street'te üç haftadır devam eden satış dalgası bugünkü kapanışta şiddetlenerek devam etti. Yatırımcıların gümrük tarifelerindeki belirsizliğin ekonomiyi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T00:45+0300

2025-03-11T00:45+0300

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Wall Street'te resesyon endişeleriyle Dow 890 puan düşerken, Nasdaq 2022'den bu yana en kötü seviyeye indi.ABD borsasında yaşanan yoğun satışlar, yatırımcıların ekonomik belirsizlikler ve resesyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaştığını gösterirdi. Piyasalarda S&P 500 yüzde 2.7 değer kaybederken eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Nasdaq yüzde 4'lük düşüşle Eylül 2022'den bu yana en kötü gününü yaşarken 17 bin 468.32 seviyesine indi. Dow Jones ise yüzde 2.08 düşerek 41 bin 911,71 seviyesine geriledi.'Muhteşem Yedili' grubu ağır kayıplar yaşadıBoğa piyasasının yıldızları olarak anılan 'Muhteşem Yedili' grubu en büyük kayıpları bugün yaşadı. ABD'de bazı öne çıkan hisseler şu şekilde:

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