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ABD'de korkutan çöküş: Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı
ABD'de korkutan çöküş: Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı
Sputnik Türkiye
Wall Street'te üç haftadır devam eden satış dalgası bugünkü kapanışta şiddetlenerek devam etti. Yatırımcıların gümrük tarifelerindeki belirsizliğin ekonomiyi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T00:45+0300
2025-03-11T00:45+0300
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Wall Street'te resesyon endişeleriyle Dow 890 puan düşerken, Nasdaq 2022'den bu yana en kötü seviyeye indi.ABD borsasında yaşanan yoğun satışlar, yatırımcıların ekonomik belirsizlikler ve resesyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaştığını gösterirdi. Piyasalarda S&P 500 yüzde 2.7 değer kaybederken eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Nasdaq yüzde 4'lük düşüşle Eylül 2022'den bu yana en kötü gününü yaşarken 17 bin 468.32 seviyesine indi. Dow Jones ise yüzde 2.08 düşerek 41 bin 911,71 seviyesine geriledi.'Muhteşem Yedili' grubu ağır kayıplar yaşadıBoğa piyasasının yıldızları olarak anılan 'Muhteşem Yedili' grubu en büyük kayıpları bugün yaşadı. ABD'de bazı öne çıkan hisseler şu şekilde:
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nasdaq, abd, borsa, para, kripto para, dijital para, uluslararası para fonu (imf), para politikası kurulu, donald trump, amerikan
nasdaq, abd, borsa, para, kripto para, dijital para, uluslararası para fonu (imf), para politikası kurulu, donald trump, amerikan
ABD'de korkutan çöküş: Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı
00:45 11.03.2025 (güncellendi: 00:50 11.03.2025)
Wall Street'te üç haftadır devam eden satış dalgası bugünkü kapanışta şiddetlenerek devam etti. Yatırımcıların gümrük tarifelerindeki belirsizliğin ekonomiyi bir resesyona sürükleyebileceği endişesi, borsalarda yoğun bir satış baskısına neden oldu. Nasdaq 2022'den beri en kötü gününü yaşadı.
Wall Street'te resesyon endişeleriyle Dow 890 puan düşerken, Nasdaq 2022'den bu yana en kötü seviyeye indi.
ABD borsasında yaşanan yoğun satışlar, yatırımcıların ekonomik belirsizlikler ve resesyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklardan uzaklaştığını gösterirdi. Piyasalarda S&P 500 yüzde 2.7 değer kaybederken eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Nasdaq yüzde 4'lük düşüşle Eylül 2022'den bu yana en kötü gününü yaşarken 17 bin 468.32 seviyesine indi. Dow Jones ise yüzde 2.08 düşerek 41 bin 911,71 seviyesine geriledi.
'Muhteşem Yedili' grubu ağır kayıplar yaşadı
Boğa piyasasının yıldızları olarak anılan 'Muhteşem Yedili' grubu en büyük kayıpları bugün yaşadı.
ABD'de bazı öne çıkan hisseler şu şekilde:
Tesla:
yüzde 15 düşüşle 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı.
Alphabet ve Meta:
Her ikisi de yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.
Nvidia:
Yapay zeka alanındaki yükselişiyle öne çıkan Nvidia, yüzde 5 düştü.
Palantir:
Perakende yatırımcıların gözdesi olan Palantir, yüzde 10 değer kaybetti.