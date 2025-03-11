https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-disislerinden-amerikan-ve-ukrayna-heyetlerinin-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1094403984.html

ABD Dışişleri'nden Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin ilk açıklama

ABD Dışişleri'nden Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'da... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T20:57+0300

2025-03-11T20:57+0300

2025-03-11T20:57+0300

ukrayna krizi

abd

tammy bruce

marco rubio

andrey sibiga

ukrayna

abd

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Washington ve Kiev temsilcileri arasında devam eden görüşmeleri yorumlayan Bruce, “İnsanlık için harika gelişmeler olabileceği konusunda çok umutluyuz. Dışişleri Bakanı'nın da bu yönde düşündüğünü biliyorum, çünkü tehlikenin ne olduğunu anlıyoruz” dedi.Görüşmeler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantılara ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna tarafından ise Andrey Sibiga, Andrey Yermak ve Rustem Umerov katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ukrayna-basini-ciddede-abd-ile-ukrayna-havada-ve-denizde-ateskes-saglanmasi-konusunu-gorustu-1094403810.html

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