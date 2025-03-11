https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-disislerinden-amerikan-ve-ukrayna-heyetlerinin-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1094403984.html
ABD Dışişleri'nden Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin ilk açıklama
ABD Dışişleri'nden Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'da... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T20:57+0300
2025-03-11T20:57+0300
2025-03-11T20:57+0300
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Washington ve Kiev temsilcileri arasında devam eden görüşmeleri yorumlayan Bruce, “İnsanlık için harika gelişmeler olabileceği konusunda çok umutluyuz. Dışişleri Bakanı'nın da bu yönde düşündüğünü biliyorum, çünkü tehlikenin ne olduğunu anlıyoruz” dedi.Görüşmeler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantılara ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna tarafından ise Andrey Sibiga, Andrey Yermak ve Rustem Umerov katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ukrayna-basini-ciddede-abd-ile-ukrayna-havada-ve-denizde-ateskes-saglanmasi-konusunu-gorustu-1094403810.html
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abd, tammy bruce, marco rubio, andrey sibiga, ukrayna, abd
abd, tammy bruce, marco rubio, andrey sibiga, ukrayna, abd
ABD Dışişleri'nden Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan ve Ukrayna heyetlerinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında ABD'nin oldukça iyimser bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.
Washington ve Kiev temsilcileri arasında devam eden görüşmeleri yorumlayan Bruce, “İnsanlık için harika gelişmeler olabileceği konusunda çok umutluyuz. Dışişleri Bakanı'nın da bu yönde düşündüğünü biliyorum, çünkü tehlikenin ne olduğunu anlıyoruz” dedi.
Görüşmeler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantılara ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna tarafından ise Andrey Sibiga, Andrey Yermak ve Rustem Umerov katıldı.