https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/takimdan-ayrilacagi-iddia-edilmisti-mourinhodan-rangersa-buyuk-surpriz-1094345640.html
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Mourinho'dan Rangers'a sürpriz isim
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Mourinho'dan Rangers'a sürpriz isim
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Rangers'a rakip olacak. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybederek turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T11:19+0300
2025-03-10T11:19+0300
2025-03-10T11:20+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
rangers
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Fenerbahçe'nin İskoçya'da turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu karşılaşma için Osayi-Samuel'i özel olarak hazırladığı belirtildi.Osayi-Samuel Rangers maçında oynayacak mı?Milliyet'te yer alan habere göre, ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak.Osayi'nin hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor.Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor.Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman?Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-turk-futbolunu-temizlemek-istiyorum-1094233718.html
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fenerbahçe rangers, fenerbahçe rangers muhtemel 11, fenerbahçe rangers maçı ne zaman,
fenerbahçe rangers, fenerbahçe rangers muhtemel 11, fenerbahçe rangers maçı ne zaman,
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Mourinho'dan Rangers'a sürpriz isim
11:19 10.03.2025 (güncellendi: 11:20 10.03.2025)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Rangers'a rakip olacak. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybederek turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun İskoçya'daki maç için sürpriz bir kozu var.
Fenerbahçe'nin İskoçya'da turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu karşılaşma için Osayi-Samuel'i özel olarak hazırladığı belirtildi.
Osayi-Samuel Rangers maçında oynayacak mı?
Milliyet'te yer alan habere göre, ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak.
Osayi'nin hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor.
Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor.
Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.
Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.