https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/takimdan-ayrilacagi-iddia-edilmisti-mourinhodan-rangersa-buyuk-surpriz-1094345640.html

Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Mourinho'dan Rangers'a sürpriz isim

Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti: Mourinho'dan Rangers'a sürpriz isim

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Rangers'a rakip olacak. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybederek turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T11:19+0300

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spor

jose mourinho

fenerbahçe

rangers

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Fenerbahçe'nin İskoçya'da turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor.Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun bu karşılaşma için Osayi-Samuel'i özel olarak hazırladığı belirtildi.Osayi-Samuel Rangers maçında oynayacak mı?Milliyet'te yer alan habere göre, ilk maçta cezası nedeniyle oynayamayan Osayi-Samuel, Mourinho'nun Rangers maçında en kilit futbolcusu olacak.Osayi'nin hızına güvenen Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızın Rangers'ın ilk maçta bu kanatta yaptığı hızlı hücumlara rövanşta izin vermeyeceğini düşünüyor.Son haftalarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran ve yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan Osayi-Samuel, Rangers maçını bir fırsat olarak görüyor.Mourinho'nun Osayi-Samuel ile hafta içinde özel toplantılar yapacağı ve oyun sistemindeki rolünü ona ezberleteceği belirtildi.Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman?Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-turk-futbolunu-temizlemek-istiyorum-1094233718.html

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