https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/putinin-ortadogu-ozel-temsilcisi-bogdanov-turkiyenin-moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorustu-1094366137.html
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüştü
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüştü
Sputnik Türkiye
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Ortadoğu'daki son durumu ele... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T20:20+0300
2025-03-10T20:20+0300
2025-03-10T20:22+0300
dünya
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tanju bilgiç
mihail bogdanov
suriye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bogdanov ve Bilgiç arasındaki görüşmeye dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye’deki gelişmelere odaklanılarak Ortadoğu bölgesindeki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.Görüşmede tarafların Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yönelik koordineli çabaları sürdürme kararlılığını teyit ettiği, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.Ayrıca görüşmede İsrail Filistin çatışmalarının da ele alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dort-gundur-suren-operasyon-suriyede-neler-oluyor-1094357442.html
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bogdanov, tanju bilgiç, mihail bogdanov, suriye
bogdanov, tanju bilgiç, mihail bogdanov, suriye
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüştü
20:20 10.03.2025 (güncellendi: 20:22 10.03.2025)
Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Ortadoğu'daki son durumu ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bogdanov ve Bilgiç arasındaki görüşmeye dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye’deki gelişmelere odaklanılarak Ortadoğu bölgesindeki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Görüşmede tarafların Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yönelik koordineli çabaları sürdürme kararlılığını teyit ettiği, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.
Ayrıca görüşmede İsrail Filistin çatışmalarının da ele alındığı ifade edildi.