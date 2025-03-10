https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/putinin-ortadogu-ozel-temsilcisi-bogdanov-turkiyenin-moskova-buyukelcisi-bilgic-ile-gorustu-1094366137.html

Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüştü

Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç ile görüştü

Sputnik Türkiye

Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Ortadoğu'daki son durumu ele... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

bogdanov

tanju bilgiç

mihail bogdanov

suriye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ile Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bogdanov ve Bilgiç arasındaki görüşmeye dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye’deki gelişmelere odaklanılarak Ortadoğu bölgesindeki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.Görüşmede tarafların Suriye krizinin kapsamlı çözümüne yönelik koordineli çabaları sürdürme kararlılığını teyit ettiği, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.Ayrıca görüşmede İsrail Filistin çatışmalarının da ele alındığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dort-gundur-suren-operasyon-suriyede-neler-oluyor-1094357442.html

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