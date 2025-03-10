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Kayseri'deki hızlı tren inşaatına kaya düştü: Can kaybı ve yaralı var
Kayseri'deki hızlı tren inşaatına kaya düştü: Can kaybı ve yaralı var
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay yerine... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T15:47+0300
2025-03-10T15:47+0300
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Kayseri'deki hızlı tren inşaatında çalışan 7 işçinin bulunduğu şantiyeye aniden kaya parçaları düştü. İşçilerin 5'i son anda kaçarak kurtulurken, 2 işçi kayaların altında kaldı. Kafasına kaya isabet eden bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi bacaklarından yaralandı.Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Vali Çiçek: Kaya parçaları düşmüşOlay yerine gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Kazanın göçük nedeniyle değil, yukarıdan düşen kaya parçaları nedeniyle yaşandığını belirten Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı:"Olay sırasında 7 işçimiz sahada çalışıyordu. Kaya parçalarının düşmeye başlamasıyla 5 işçimiz kaçmayı başardı. Ancak bir işçimiz kafasına kaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. Diğer işçimiz ise bacaklarında kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Başımız sağ olsun."Vali Çiçek, AFAD ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edildiğini ancak göçük altında kimsenin olmadığının anlaşıldığını belirtti.
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kayseri, göçük, gökmen çiçek, kaya
Kayseri'deki hızlı tren inşaatına kaya düştü: Can kaybı ve yaralı var
15:47 10.03.2025 (güncellendi: 16:03 10.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıyı hastaneye kaldırırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bölgede incelemelerde bulundu.
Kayseri'deki hızlı tren inşaatında çalışan 7 işçinin bulunduğu şantiyeye aniden kaya parçaları düştü. İşçilerin 5'i son anda kaçarak kurtulurken, 2 işçi kayaların altında kaldı. Kafasına kaya isabet eden bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi bacaklarından yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vali Çiçek: Kaya parçaları düşmüş
Olay yerine gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Kazanın göçük nedeniyle değil, yukarıdan düşen kaya parçaları nedeniyle yaşandığını belirten Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı:
"Olay sırasında 7 işçimiz sahada çalışıyordu. Kaya parçalarının düşmeye başlamasıyla 5 işçimiz kaçmayı başardı. Ancak bir işçimiz kafasına kaya çarpması sonucu hayatını kaybetti. Diğer işçimiz ise bacaklarında kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Başımız sağ olsun."
Vali Çiçek, AFAD ekiplerinin hızlıca olay yerine sevk edildiğini ancak göçük altında kimsenin olmadığının anlaşıldığını belirtti.