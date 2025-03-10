https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/italya-abdye-gumruk-vergisi-heyeti-gonderdi-turkiyedeki-pazarlarda-varligimizi-guclendirmeliyiz-1094367743.html
İtalya ABD'ye gümrük vergisi heyeti gönderdi: 'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'
İtalya ABD'ye gümrük vergisi heyeti gönderdi: 'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'
Sputnik Türkiye
İtalya, ABD'den Avrupa'ya uygulanacak olan gümrük vergileri hakkında konuşmak için ABD'ye heyet gönderildiğini açıkladı. Ayrıca İtalyan hükümetinin ihracatının... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T21:55+0300
2025-03-10T21:55+0300
2025-03-10T21:55+0300
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa mallarına yönelik ek gümrük vergileri tartışmalarına ilişkin Ravenna kentinde basına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Tajani, ABD'nin Avrupa'dan gelecek mallara yönelik uygulamayı gündeme getirdiği gümrük tarifelerini görüşmek üzere bu ülkeye heyet gönderdiğini söyleyerek, "Bugün tarifelerle ilgili durumu görüşmek üzere Washington'a heyet gönderdim. Bu heyet, ticari anlaşmalar konusunda münhasır yetkiye sahip olan Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak çalışıyor" dedi.Gümrük tarifeleri konusunda ABD tarafından henüz resmen açıklanmış bir şey olmadığını dile getiren Tajani, kendilerinin bu konu üzerine çalıştığını ve 21 Mart'ta Senato'ya plan sunacaklarını söyledi.Tajani, ayrıca Ukrayna'ya Avrupa gücü altında asker göndermeyeceklerini yineledi.'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'Tajani, İtalya hükümetinin ihracatının iyileşmesini sağlamak için bir plan üzerine çalıştıklarını söylediği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/italya-ukraynaya-asker-gondermeyi-reddetti-1094180838.html
i̇talya
avrupa birliği
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i̇talya, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, antonio tajani
İtalya ABD'ye gümrük vergisi heyeti gönderdi: 'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'
İtalya, ABD'den Avrupa'ya uygulanacak olan gümrük vergileri hakkında konuşmak için ABD'ye heyet gönderildiğini açıkladı. Ayrıca İtalyan hükümetinin ihracatının iyileşmesi planlarında Türkiye'deki pazarlarda varlık güçlendirileceği ifade edildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa mallarına yönelik ek gümrük vergileri tartışmalarına ilişkin Ravenna kentinde basına açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Tajani, ABD'nin Avrupa'dan gelecek mallara yönelik uygulamayı gündeme getirdiği gümrük tarifelerini görüşmek üzere bu ülkeye heyet gönderdiğini söyleyerek, "Bugün tarifelerle ilgili durumu görüşmek üzere Washington'a heyet gönderdim. Bu heyet, ticari anlaşmalar konusunda münhasır yetkiye sahip olan Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak çalışıyor" dedi.
Gümrük tarifeleri konusunda ABD tarafından henüz resmen açıklanmış bir şey olmadığını dile getiren Tajani, kendilerinin bu konu üzerine çalıştığını ve 21 Mart'ta Senato'ya plan sunacaklarını söyledi.
Tajani, ayrıca Ukrayna'ya Avrupa gücü altında asker göndermeyeceklerini yineledi.
'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'
Tajani, İtalya hükümetinin ihracatının iyileşmesini sağlamak için bir plan üzerine çalıştıklarını söylediği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"Bu arada, Meksika'dan Körfez ülkelerine, Endonezya'dan Japonya'ya, Türkiye'ye kadar diğer pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz gerektiğini ve aynı zamanda ABD ile diyalog kurmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorum"