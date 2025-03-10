https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/italya-abdye-gumruk-vergisi-heyeti-gonderdi-turkiyedeki-pazarlarda-varligimizi-guclendirmeliyiz-1094367743.html

İtalya ABD'ye gümrük vergisi heyeti gönderdi: 'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'

İtalya ABD'ye gümrük vergisi heyeti gönderdi: 'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'

Sputnik Türkiye

İtalya, ABD'den Avrupa'ya uygulanacak olan gümrük vergileri hakkında konuşmak için ABD'ye heyet gönderildiğini açıkladı. Ayrıca İtalyan hükümetinin ihracatının... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T21:55+0300

2025-03-10T21:55+0300

2025-03-10T21:55+0300

dünya

i̇talya

ab

avrupa birliği

avrupa komisyonu

abd

antonio tajani

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090676923_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cb5f4ea4c6717d0bb2d1e5eb57f6ed6.jpg

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa mallarına yönelik ek gümrük vergileri tartışmalarına ilişkin Ravenna kentinde basına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Tajani, ABD'nin Avrupa'dan gelecek mallara yönelik uygulamayı gündeme getirdiği gümrük tarifelerini görüşmek üzere bu ülkeye heyet gönderdiğini söyleyerek, "Bugün tarifelerle ilgili durumu görüşmek üzere Washington'a heyet gönderdim. Bu heyet, ticari anlaşmalar konusunda münhasır yetkiye sahip olan Avrupa Komisyonu ile koordineli olarak çalışıyor" dedi.Gümrük tarifeleri konusunda ABD tarafından henüz resmen açıklanmış bir şey olmadığını dile getiren Tajani, kendilerinin bu konu üzerine çalıştığını ve 21 Mart'ta Senato'ya plan sunacaklarını söyledi.Tajani, ayrıca Ukrayna'ya Avrupa gücü altında asker göndermeyeceklerini yineledi.'Türkiye'deki pazarlarda varlığımızı güçlendirmeliyiz'Tajani, İtalya hükümetinin ihracatının iyileşmesini sağlamak için bir plan üzerine çalıştıklarını söylediği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/italya-ukraynaya-asker-gondermeyi-reddetti-1094180838.html

i̇talya

avrupa birliği

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, abd, antonio tajani