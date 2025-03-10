https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/beykoz-belediye-baskanvekili-ucuncu-turun-sonunda-ozlem-vural-gurzel-oldu-1094357044.html

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel oldu: Özlem Vural Gürzel kimdir?

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel oldu: Özlem Vural Gürzel kimdir?

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkanvekilliği’ne Özlem Vural Gürzel seçildi 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T15:37+0300

2025-03-10T15:37+0300

2025-03-10T15:44+0300

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Beykoz Belediye Meclisi toplandı. Yapılan oylama sonucunda Özlem Vural Gürzel, başkan vekil seçildi. Üçüncü turun sonunda seçildiİlk iki turda, CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy, AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu ise 13 oy aldı. Üye tam sayısının 3’te 2’si olan 22 oya erişilemediği için seçim üçüncü turla devam etti. Üçüncü turda da aynı sonuç çıkınca, Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.Özlem Vural Gürzel kimdir?Özlem Vural Gürzel 1984 İstanbul doğumlu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü mezunu olan Gürsel, özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulundu. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı. Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü. Evli ve iki çocuk annesidir.Ne olmuştu?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. Soruşturma sonrasında Başkan Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/beykoz-belediyesine-yonelik-sorusturmada-tanik-ifadesi-ortaya-cikti-hukuksuzluklarin-mimari-koseler-1094222196.html

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