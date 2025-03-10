https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/balkondan-tufekle-ates-eden-supheli-bir-kisiyi-vurdu-ikna-calismalari-suruyor-1094355605.html

Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor

Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli bir kişiyi vurdu. Polisin ikna çabası sürüyor. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T14:56+0300

2025-03-10T14:56+0300

2025-03-10T14:58+0300

türki̇ye

çanakkale

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0a/1094354952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5220e08533cc909e90a9d393ffccaf41.jpg

Çanakkale'de bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Kendisini silahını bırakması için ikna etmeye çalışan bir kişiyi vuran saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan bir kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dilan-ve-engin-polata-kotu-haber-savcilik-beraat-kararina-itiraz-etti--1094314269.html

türki̇ye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale, silahlı saldırı