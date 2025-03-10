https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/balkondan-tufekle-ates-eden-supheli-bir-kisiyi-vurdu-ikna-calismalari-suruyor-1094355605.html
Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor
Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli bir kişiyi vurdu. Polisin ikna çabası sürüyor. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T14:56+0300
2025-03-10T14:56+0300
2025-03-10T14:58+0300
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çanakkale
silahlı saldırı
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Çanakkale'de bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Kendisini silahını bırakması için ikna etmeye çalışan bir kişiyi vuran saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan bir kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dilan-ve-engin-polata-kotu-haber-savcilik-beraat-kararina-itiraz-etti--1094314269.html
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çanakkale, silahlı saldırı
çanakkale, silahlı saldırı
Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor
14:56 10.03.2025 (güncellendi: 14:58 10.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli bir kişiyi vurdu. Polisin ikna çabası sürüyor.
Çanakkale'de bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Kendisini silahını bırakması için ikna etmeye çalışan bir kişiyi vuran saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan bir kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.
Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.