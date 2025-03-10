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Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor
Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli bir kişiyi vurdu. Polisin ikna çabası sürüyor. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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Çanakkale'de bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Kendisini silahını bırakması için ikna etmeye çalışan bir kişiyi vuran saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan bir kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/dilan-ve-engin-polata-kotu-haber-savcilik-beraat-kararina-itiraz-etti--1094314269.html
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çanakkale, silahlı saldırı
çanakkale, silahlı saldırı

Balkondan tüfekle ateş eden şüpheli bir kişiyi vurdu: İkna çalışmaları sürüyor

14:56 10.03.2025 (güncellendi: 14:58 10.03.2025)
© Burak AkayÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© Burak Akay
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Ayrıntılar geliyor
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli bir kişiyi vurdu. Polisin ikna çabası sürüyor.
Çanakkale'de bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Kendisini silahını bırakması için ikna etmeye çalışan bir kişiyi vuran saldırganı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan bir kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.
© Burak AkayÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
Çanakkale
© Burak Akay
Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
© Burak AkayÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
Çanakkale
© Burak Akay
Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.
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