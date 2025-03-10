Bolivya'da Oruro Karnavalı: Renkli kıyafetleriyle binlerce ziyaretçi dans etti

Bolivya’nın Oruro kentinde her yıl düzenlenen Oruro Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı. UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' olarak kabul edilen festival, geleneksel dans gösterileri, müzik ve renkli kostümleriyle dikkat çekti.