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Bolivya'da Oruro Karnavalı: Renkli kıyafetleriyle binlerce ziyaretçi dans etti
Bolivya'da Oruro Karnavalı: Renkli kıyafetleriyle binlerce ziyaretçi dans etti
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Bolivya’nın Oruro kentinde her yıl düzenlenen Oruro Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı. UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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oruro festivali, bolivya karnavalı, diablada dansı, unesco kültürel miras, oruro karnavalı, bolivya festivalleri
oruro festivali, bolivya karnavalı, diablada dansı, unesco kültürel miras, oruro karnavalı, bolivya festivalleri

Bolivya'da Oruro Karnavalı: Renkli kıyafetleriyle binlerce ziyaretçi dans etti

16:48 10.03.2025
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Bolivya’nın Oruro kentinde her yıl düzenlenen Oruro Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı. UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' olarak kabul edilen festival, geleneksel dans gösterileri, müzik ve renkli kostümleriyle dikkat çekti.
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen karnavalın kapanış gösterileri yapıldı.

Bolivya&#x27;nın La Paz kentinde düzenlenen karnavalın kapanış gösterileri yapıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen karnavalın kapanış gösterileri yapıldı.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Göstericiler renkli kostümler ve maskelerle La Paz sokaklarında yürüdü ve dans etti.

Göstericiler renkli kostümler ve maskelerle La Paz sokaklarında yürüdü ve dans etti. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Göstericiler renkli kostümler ve maskelerle La Paz sokaklarında yürüdü ve dans etti.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Güney Amerika’nın en büyük karnavallarından biri olan Oruro Karnavalı, İspanyol sömürge dönemine dayanan tarihi ve yerel And kültürünü harmanlayan gösterileriyle biliniyor.

Güney Amerika’nın en büyük karnavallarından biri olan Oruro Karnavalı, İspanyol sömürge dönemine dayanan tarihi ve yerel And kültürünü harmanlayan gösterileriyle biliniyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Güney Amerika’nın en büyük karnavallarından biri olan Oruro Karnavalı, İspanyol sömürge dönemine dayanan tarihi ve yerel And kültürünü harmanlayan gösterileriyle biliniyor.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Festivalin en ikonik danslarından biri olan Diablada (Şeytan Dansı), iyi ile kötünün mücadelesini sembolize eder.

Festivalin en ikonik danslarından biri olan Diablada (Şeytan Dansı), iyi ile kötünün mücadelesini sembolize eder. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Festivalin en ikonik danslarından biri olan Diablada (Şeytan Dansı), iyi ile kötünün mücadelesini sembolize eder.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Dansçılar, ayrıntılı maskeler ve kostümler giyerek şehrin ana caddelerinde geçit törenleri düzenledi.

Dansçılar, ayrıntılı maskeler ve kostümler giyerek şehrin ana caddelerinde geçit törenleri düzenledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Dansçılar, ayrıntılı maskeler ve kostümler giyerek şehrin ana caddelerinde geçit törenleri düzenledi.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Her yıl Şubat veya Mart aylarında düzenlenen festival, yerli halkın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekti.

Her yıl Şubat veya Mart aylarında düzenlenen festival, yerli halkın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekti. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Her yıl Şubat veya Mart aylarında düzenlenen festival, yerli halkın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekti.

© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Festival boyunca Oruro sokakları, folklorik müzik grupları ve dans ekipleriyle dolup taşarken, yerel yemekler ve el yapımı hediyelik eşyalar da büyük ilgi gördü.

Festival boyunca Oruro sokakları, folklorik müzik grupları ve dans ekipleriyle dolup taşarken, yerel yemekler ve el yapımı hediyelik eşyalar da büyük ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Jorge Mateo Romay Salinas

Festival boyunca Oruro sokakları, folklorik müzik grupları ve dans ekipleriyle dolup taşarken, yerel yemekler ve el yapımı hediyelik eşyalar da büyük ilgi gördü.

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