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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/slovakya-basbakani-fico-zelenskiy-catismanin-devam-etmesinden-memnun-cunku-bu-onun-isine-geliyor-1094322608.html
Slovakya Başbakanı Fico: Zelenskiy çatışmanın devam etmesinden memnun çünkü bu onun işine geliyor
Slovakya Başbakanı Fico: Zelenskiy çatışmanın devam etmesinden memnun çünkü bu onun işine geliyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesinden memnun olduğunu dile getirerek yapılan mali yardımlar ve seçimlere gerek... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T18:43+0300
2025-03-08T18:43+0300
ukrayna krizi
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robert fico
vladimir putin
ukrayna
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kiev
nato
kremlin
dmitriy peskov
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesinden memnun olduğunu belirterek, "Bazı ülkelerden önemli miktarda mali yardım aldığı için bu durum onun işine geliyor. Ayrıca çatışma nedeniyle seçimlere gerek kalmamış oluyor" dedi.Fico, Zelenskiy'in Brüksel'deki son AB zirvesinde söylemini değiştirdiğini ve ateşkes ihtimalinden bahsettiğini de vurguladı.Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da Özel Askeri Operasyon başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonun amacını "Sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak" olarak açıklamıştı. Putin, Özel Operasyon'un zorunlu bir önlem olduğunu ve Rusya'nın 'başka bir seçeneğini kalmadığını' ifade ederek, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız hale getirdiğini belirtmişti. Putin, Rusya'nın 30 yıldır NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda anlaşmaya çalıştığını ancak buna karşılık alaycı yalanlar, aldatmacalar, baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını söylemişti. Putin, Moskova'nın protestolarına rağmen NATO'nun sürekli genişlediğini ve Rusya'nın sınırlarına yaklaştığını da eklemişti.Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine; NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve bu hususun 'ateşle oynamak' olduğu dile getirilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil; aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını vurgulamıştı.'Putin önemli bir devlet adamı'Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'yı ziyaret eden Yön-Sosyal Demokrasi Partisi (Smer-SD) üyesi milletvekili Lubos Blaga'ya destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'önde gelen bir devlet adamı' olarak nitelendirdi.Fico, Cumartesi Sohbetleri programında, Blaga'nın Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ile yaptığı görüşme ve Moskova'da dile getirdiği açıklamalarla ilgili soruları yanıtladı. Blaga, Mart ayı başında Moskova ziyareti sırasında, Rusya'nın cephede kazandığını ve Batı'nın kaybettiğini belirtmiş,ayrıca Avrupa'nın kendi askeri felsefesi yüzünden ortaklarını kaybettiğini ifade etmişti.Fico, Cumartesi Sohbetleri programında sunucu Blaga'nın Narışkin ile görüşmesi ve Slovak milletvekilinin Moskova'da yaptığı açıklamalarla ilgili yorum talebine yanıt olarak, ‘’Meslektaşlarımı farklı temaslar için suçlamayacağım çünkü toplantıda Putin ile birlikteydim. Kimi suçlamalıyım? Elbette Rusya Devlet Başkanı'nı önde gelen bir devlet adamı olarak görüyorum. Eğer herhangi bir diyaloğu reddedersek, Ukrayna'daki çatışmayı nasıl çözmeyi düşünüyoruz?" dedi.Slovakya Başbakanı Fico, Aralık 2024'te Rusya'yı ziyaret etmiş ve Moskova'da Putin tarafından kabul edilmişti. O dönemde Slovakya muhalefeti Fico'yu eleştirerek, başbakanın dış politika çizgisinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirmiş, bu durumun Slovakya'yı Avrupa'dan uzaklaştırdığı ve Avrupalı ortaklarından izole olmasına katkıda bulunduğunu iddia etmişlerdi.Fico ise gezisinin, Kiev'in Ukrayna topraklarından gaz geçişini durdurmasının ardından ülkeye gaz tedariği konusunun çözüme kavuşturulması ihtiyacından kaynaklandığını belirtmişti.
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slovakya, robert fico, vladimir putin, ukrayna, avrupa, kiev, nato, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy
slovakya, robert fico, vladimir putin, ukrayna, avrupa, kiev, nato, kremlin, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy

Slovakya Başbakanı Fico: Zelenskiy çatışmanın devam etmesinden memnun çünkü bu onun işine geliyor

18:43 08.03.2025
© AP Photo / Omar HavanaRobert Fico, primer ministro de Eslovaquia
Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
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Slovakya Başbakanı Fico, Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesinden memnun olduğunu dile getirerek yapılan mali yardımlar ve seçimlere gerek kalmaması durumunun onun işine geldiğini vurguladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesinden memnun olduğunu belirterek, "Bazı ülkelerden önemli miktarda mali yardım aldığı için bu durum onun işine geliyor. Ayrıca çatışma nedeniyle seçimlere gerek kalmamış oluyor" dedi.
Fico, Zelenskiy'in Brüksel'deki son AB zirvesinde söylemini değiştirdiğini ve ateşkes ihtimalinden bahsettiğini de vurguladı.
Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da Özel Askeri Operasyon başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu operasyonun amacını "Sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak" olarak açıklamıştı. Putin, Özel Operasyon'un zorunlu bir önlem olduğunu ve Rusya'nın 'başka bir seçeneğini kalmadığını' ifade ederek, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız hale getirdiğini belirtmişti. Putin, Rusya'nın 30 yıldır NATO ile Avrupa'da güvenlik ilkeleri konusunda anlaşmaya çalıştığını ancak buna karşılık alaycı yalanlar, aldatmacalar, baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştığını söylemişti. Putin, Moskova'nın protestolarına rağmen NATO'nun sürekli genişlediğini ve Rusya'nın sınırlarına yaklaştığını da eklemişti.
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine; NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve bu hususun 'ateşle oynamak' olduğu dile getirilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil; aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti. Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını vurgulamıştı.

'Putin önemli bir devlet adamı'

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya'yı ziyaret eden Yön-Sosyal Demokrasi Partisi (Smer-SD) üyesi milletvekili Lubos Blaga'ya destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'önde gelen bir devlet adamı' olarak nitelendirdi.
Fico, Cumartesi Sohbetleri programında, Blaga'nın Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ile yaptığı görüşme ve Moskova'da dile getirdiği açıklamalarla ilgili soruları yanıtladı.
Blaga, Mart ayı başında Moskova ziyareti sırasında, Rusya'nın cephede kazandığını ve Batı'nın kaybettiğini belirtmiş,ayrıca Avrupa'nın kendi askeri felsefesi yüzünden ortaklarını kaybettiğini ifade etmişti.
Fico, Cumartesi Sohbetleri programında sunucu Blaga'nın Narışkin ile görüşmesi ve Slovak milletvekilinin Moskova'da yaptığı açıklamalarla ilgili yorum talebine yanıt olarak, ‘’Meslektaşlarımı farklı temaslar için suçlamayacağım çünkü toplantıda Putin ile birlikteydim. Kimi suçlamalıyım? Elbette Rusya Devlet Başkanı'nı önde gelen bir devlet adamı olarak görüyorum. Eğer herhangi bir diyaloğu reddedersek, Ukrayna'daki çatışmayı nasıl çözmeyi düşünüyoruz?" dedi.
Slovakya Başbakanı Fico, Aralık 2024'te Rusya'yı ziyaret etmiş ve Moskova'da Putin tarafından kabul edilmişti. O dönemde Slovakya muhalefeti Fico'yu eleştirerek, başbakanın dış politika çizgisinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirmiş, bu durumun Slovakya'yı Avrupa'dan uzaklaştırdığı ve Avrupalı ortaklarından izole olmasına katkıda bulunduğunu iddia etmişlerdi.
Fico ise gezisinin, Kiev'in Ukrayna topraklarından gaz geçişini durdurmasının ardından ülkeye gaz tedariği konusunun çözüme kavuşturulması ihtiyacından kaynaklandığını belirtmişti.
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