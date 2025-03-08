https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hamastan-ateskesin-ikinci-asamasi-icin-olumlu-sinyal-1094323609.html
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller verdiğini açıkladı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T19:36+0300
2025-03-08T19:36+0300
2025-03-08T19:36+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
gazze şeridi
gazze
mısır
hamas
i̇srail
ateşkes
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Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik tedbirleri görüşmek ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakereleri ilerletmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiğini bildirilmişti.Hamas Sözcüsü Abdel Latif al- Kanua, “Mısırlı ve Katarlı arabulucuların ateşkes anlaşmasını uygulama çabaları devam ediyor, ikinci aşama için müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller var” diyerek Hamas'ın anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.İsrail ile Filistinli Hamas hareketi arasında Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'tan 1 Mart'a kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükteydi. Gazze Şeridi'nde 42 gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından 2 Mart gecesi İsrailli yetkililer, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Stephen Whitkoff'un Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkesin uzatılması için yeni bir plan önerdiğini zira bu noktada İsrail ile Hamas arasında savaşın tamamen durdurulmasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/pariste-ukraynaya-asker-gonderilmesine-karsi-protesto-gosterileri-duzenleniyor-1094323462.html
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ortadoğu, gazze şeridi, gazze, mısır, hamas, i̇srail, ateşkes
ortadoğu, gazze şeridi, gazze, mısır, hamas, i̇srail, ateşkes
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller verdiğini açıkladı.
Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik tedbirleri görüşmek ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakereleri ilerletmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiğini bildirilmişti.
Hamas Sözcüsü Abdel Latif al- Kanua, “Mısırlı ve Katarlı arabulucuların ateşkes anlaşmasını uygulama çabaları devam ediyor, ikinci aşama için müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller var” diyerek Hamas'ın anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.
İsrail ile Filistinli Hamas hareketi arasında Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'tan 1 Mart'a kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükteydi. Gazze Şeridi'nde 42 gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından 2 Mart gecesi İsrailli yetkililer, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Stephen Whitkoff'un Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkesin uzatılması için yeni bir plan önerdiğini zira bu noktada İsrail ile Hamas arasında savaşın tamamen durdurulmasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.