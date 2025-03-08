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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hamastan-ateskesin-ikinci-asamasi-icin-olumlu-sinyal-1094323609.html
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'
Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller verdiğini açıkladı. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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i̇srail- filistin çatışması
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Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik tedbirleri görüşmek ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakereleri ilerletmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiğini bildirilmişti.Hamas Sözcüsü Abdel Latif al- Kanua, “Mısırlı ve Katarlı arabulucuların ateşkes anlaşmasını uygulama çabaları devam ediyor, ikinci aşama için müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller var” diyerek Hamas'ın anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.İsrail ile Filistinli Hamas hareketi arasında Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'tan 1 Mart'a kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükteydi. Gazze Şeridi'nde 42 gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından 2 Mart gecesi İsrailli yetkililer, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Stephen Whitkoff'un Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkesin uzatılması için yeni bir plan önerdiğini zira bu noktada İsrail ile Hamas arasında savaşın tamamen durdurulmasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/pariste-ukraynaya-asker-gonderilmesine-karsi-protesto-gosterileri-duzenleniyor-1094323462.html
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ortadoğu, gazze şeridi, gazze, mısır, hamas, i̇srail, ateşkes
ortadoğu, gazze şeridi, gazze, mısır, hamas, i̇srail, ateşkes

Hamas'tan ateşkesin ikinci aşaması için 'olumlu sinyal'

19:36 08.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamdaİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yıkılan camiler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yıkılan camiler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
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Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller verdiğini açıkladı.
Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik tedbirleri görüşmek ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakereleri ilerletmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiğini bildirilmişti.
Hamas Sözcüsü Abdel Latif al- Kanua, “Mısırlı ve Katarlı arabulucuların ateşkes anlaşmasını uygulama çabaları devam ediyor, ikinci aşama için müzakerelerin başlamasıyla ilgili olumlu sinyaller var” diyerek Hamas'ın anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.
İsrail ile Filistinli Hamas hareketi arasında Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 19 Ocak'tan 1 Mart'a kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlükteydi. Gazze Şeridi'nde 42 gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından 2 Mart gecesi İsrailli yetkililer, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Stephen Whitkoff'un Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkesin uzatılması için yeni bir plan önerdiğini zira bu noktada İsrail ile Hamas arasında savaşın tamamen durdurulmasına ilişkin görüş ayrılıklarının giderilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
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