8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir, ne değildir?: Çiçekçilerde yoğunluk var

New York'ta bir grup kadın tekstil işçisinin eşit haklar ve daha iyi çalışma koşulları talep etmek için başlattıkları grevde çıkarılan yangın sonucu 129 kadının hayatını kaybettiği olay, zamanla Dünya Kadınlar Günü'nün temelini oluşturdu.
New York'ta bir grup kadın tekstil işçisinin eşit haklar ve daha iyi çalışma koşulları talep etmek için başlattıkları grevde çıkarılan yangın sonucu 129 kadının hayatını kaybettiği olay, zamanla Dünya Kadınlar Günü'nün temelini oluşturdu.
İlk olarak 1910'larda sosyalist kadın hareketlerinin öncülüğünde kutlanmaya başlanan 8 Mart, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edildi.
İlk olarak 1910'larda sosyalist kadın hareketlerinin öncülüğünde kutlanmaya başlanan 8 Mart, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edildi.
Rusya, Türkiye ve dünyada kutlanan 8 Mart, kadınların oy hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı gibi temel insan haklarını elde etmek için verdiği mücadeleyi simgeliyor.
Rusya, Türkiye ve dünyada kutlanan 8 Mart, kadınların oy hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı gibi temel insan haklarını elde etmek için verdiği mücadeleyi simgeliyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.
Kadınlar gününün sık tercih edilen 'iyi ki varsınız'larından olan çiçeklerin yanı sıra 8 Mart'ta, Dünya çapında kadın hakları, başarıları ve katkıları kutlanırken, aynı zamanda şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çekilir.
Kadınlar gününün sık tercih edilen 'iyi ki varsınız'larından olan çiçeklerin yanı sıra 8 Mart'ta, Dünya çapında kadın hakları, başarıları ve katkıları kutlanırken, aynı zamanda şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çekilir.
8 Mart, aynı zamanda kadınlara yönelik şiddetle mücadelede üzerine toplumları bilinçlendirmek amacı taşıyan önemli günlerden olarak biliniyor.
8 Mart, aynı zamanda kadınlara yönelik şiddetle mücadelede üzerine toplumları bilinçlendirmek amacı taşıyan önemli günlerden olarak biliniyor.
Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.
Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.