8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir, ne değildir?: Çiçekçilerde yoğunluk var

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Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü, Rusya'nın dışında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan (2009'dan beri anneler günü olarak), Ukrayna, Abhazya, Güney Osetya Belarus, Türkmenistan (2008'den beri) ve Letonya'da da resmi bayram olarak kutlanıyor.