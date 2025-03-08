Ihlamur Kasırları baharda manolya çiçekleriyle göz kamaştırdı

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Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü.