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Ihlamur Kasırları baharda manolya çiçekleriyle göz kamaştırdı
Ihlamur Kasırları baharda manolya çiçekleriyle göz kamaştırdı
Sputnik Türkiye
Ihlamur Kasırları, bahar aylarında çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul’un en gözde mekanlarından biri... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, milli saraylar, i̇stanbul, türkiye, ıhlamur kasrı, milli saraylar i̇daresi
фото, fotoğraf, fotoğraf, milli saraylar, i̇stanbul, türkiye, ıhlamur kasrı, milli saraylar i̇daresi

Ihlamur Kasırları baharda manolya çiçekleriyle göz kamaştırdı

12:47 08.03.2025
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Ihlamur Kasırları, bahar aylarında çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel bir şölen sunarak ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olan Ihlamur Kasırları, çiçek açan manolyalarıyla Dolmabahçe Sarayı ile yarışacak derecede ilgi çekti.
© AA / Arif Murat Kayacan

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ihlamur Kasırları, her yıl bahar aylarında bahçesinde açan manolya çiçekleriyle renkleniyor. Manolya ağaçları, özellikle doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda.

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ihlamur Kasırları, her yıl bahar aylarında bahçesinde açan manolya çiçekleriyle renkleniyor. Manolya ağaçları, özellikle doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Arif Murat Kayacan

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ihlamur Kasırları, her yıl bahar aylarında bahçesinde açan manolya çiçekleriyle renkleniyor. Manolya ağaçları, özellikle doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda.

© AA / Arif Murat Kayacan

Ihlamur Kasırları’nın manolya ağaçları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerini süslemeye başladı.

Ihlamur Kasırları’nın manolya ağaçları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerini süslemeye başladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Arif Murat Kayacan

Ihlamur Kasırları’nın manolya ağaçları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerini süslemeye başladı.

© AA / Arif Murat Kayacan

Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü.

Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Arif Murat Kayacan

Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü.

© AA / Arif Murat Kayacan

1820’lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle ortaya çıkan bu manolya, yetiştiricisinin ismiyle anılmakta.

1820’lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle ortaya çıkan bu manolya, yetiştiricisinin ismiyle anılmakta. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Arif Murat Kayacan

1820’lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle ortaya çıkan bu manolya, yetiştiricisinin ismiyle anılmakta.

© AA / Arif Murat Kayacan

Manolya, saflık ve zarafetin simgesi olarak bilinir. Tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmayıp, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanılmıştır.

Manolya, saflık ve zarafetin simgesi olarak bilinir. Tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmayıp, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanılmıştır. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Arif Murat Kayacan

Manolya, saflık ve zarafetin simgesi olarak bilinir. Tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmayıp, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanılmıştır.

© AA / Arif Murat Kayacan

Yaprakları, Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilirken, manolya ağaçları aynı zamanda mobilya yapımı ve oyma işlerinde de değerlendirilmiştir.

Yaprakları, Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilirken, manolya ağaçları aynı zamanda mobilya yapımı ve oyma işlerinde de değerlendirilmiştir. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Arif Murat Kayacan

Yaprakları, Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilirken, manolya ağaçları aynı zamanda mobilya yapımı ve oyma işlerinde de değerlendirilmiştir.

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