Ihlamur Kasırları baharda manolya çiçekleriyle göz kamaştırdı

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ihlamur Kasırları, her yıl bahar aylarında bahçesinde açan manolya çiçekleriyle renkleniyor. Manolya ağaçları, özellikle doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda.
Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Ihlamur Kasırları, her yıl bahar aylarında bahçesinde açan manolya çiçekleriyle renkleniyor. Manolya ağaçları, özellikle doğaseverler ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir ziyaret noktası haline gelmiş durumda.
Ihlamur Kasırları’nın manolya ağaçları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerini süslemeye başladı.
Ihlamur Kasırları’nın manolya ağaçları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk kez Sultan Abdülaziz zamanında saray bahçelerini süslemeye başladı.
Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü.
Kasır bahçesinde, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor. Bu türlerden en erken çiçek açan, “lale manolyası” veya “süsen çiçekli manolya” olarak bilinen magnolia × soulangeana türü.
1820’lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle ortaya çıkan bu manolya, yetiştiricisinin ismiyle anılmakta.
1820’lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle ortaya çıkan bu manolya, yetiştiricisinin ismiyle anılmakta.
Manolya, saflık ve zarafetin simgesi olarak bilinir. Tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmayıp, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanılmıştır.
Manolya, saflık ve zarafetin simgesi olarak bilinir. Tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmayıp, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanılmıştır.
Yaprakları, Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilirken, manolya ağaçları aynı zamanda mobilya yapımı ve oyma işlerinde de değerlendirilmiştir.
Yaprakları, Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilirken, manolya ağaçları aynı zamanda mobilya yapımı ve oyma işlerinde de değerlendirilmiştir.