Tarım Bakanlığı, '2 bin yerli ırk tavuk gerekçesiz itlaf edildi' iddialarına yanıt verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
UNESCO mirası tehlikede: Peri bacalarına betonlaşma
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MB’den faiz indirimi kararı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tarim-bakanligi-2-bin-yerli-irk-tavuk-gerekcesiz-itlaf-edildi-iddialarina-yanit-verdi--1094275699.html
Tarım Bakanlığı, '2 bin yerli ırk tavuk gerekçesiz itlaf edildi' iddialarına yanıt verdi
Tarım Bakanlığı, '2 bin yerli ırk tavuk gerekçesiz itlaf edildi' iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayılan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuk gerekçesiz itlaf edildiği" şeklindeki iddianın doğru olmadığını... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T10:37+0300
2025-03-07T10:39+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
kanatlı eti
tavuk
yerli ırk yumurtlayan tavuk
iddia
itlaf
itlaf edilme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065771065_3:0:1599:898_1920x0_80_0_0_8df6a5618b2a01ad0657e1b5ac43eb8b.jpg
Sosyal medyada "2 bin tane yerli ırk yumurtlayan tavuk sorgusuz sualsiz itlaf edildi" iddiaları yer almış ve işletme sahibinin beyanı olduğu öne sürülen açıklamalar dikkat çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bugün bu iddialara yanıt vererek "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065771065_202:0:1399:898_1920x0_80_0_0_f8018619864af34a202c2e4339ec1993.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, kanatlı eti, tavuk, yerli ırk yumurtlayan tavuk, iddia, itlaf, itlaf edilme
tarım ve orman bakanlığı, kanatlı eti, tavuk, yerli ırk yumurtlayan tavuk, iddia, itlaf, itlaf edilme

Tarım Bakanlığı, '2 bin yerli ırk tavuk gerekçesiz itlaf edildi' iddialarına yanıt verdi

10:37 07.03.2025 (güncellendi: 10:39 07.03.2025)
© İHA / ALİ BAYARAfyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi.
Afyonkarahisar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışması sonucunda bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2025
© İHA / ALİ BAYAR
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayılan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuk gerekçesiz itlaf edildiği" şeklindeki iddianın doğru olmadığını duyurdu. Bakanlık iddialara "tamamen dezenformasyon" dedi.
Sosyal medyada "2 bin tane yerli ırk yumurtlayan tavuk sorgusuz sualsiz itlaf edildi" iddiaları yer almış ve işletme sahibinin beyanı olduğu öne sürülen açıklamalar dikkat çekmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bugün bu iddialara yanıt vererek "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli ili Pülümür ilçesinde, 19 Şubat tarihinde, Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde H.U. yönetimindeki araç durdurulmuş, 1000 kanatlı hayvan olduğu kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmiştir.

Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemede kanatlı hayvanların veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgeleri olmadan sevk edildikleri tespit edilmiştir.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hayvan sahibine, kanatlı hayvanları belgesiz olarak sevk ettiği ve hayvanlara ait menşe belgelerini ibraz edemediği için 21 bin 6 lira idari para cezası uygulanmış, söz konusu hayvanlar da itlaf edilerek uygun koşullarda gömülmüştür.

Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала