BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı mı?: BİLSEM sonuçları 2025 sorgulama ekranı meb.gov.tr
© AALGS sınav tarihi 2025
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Milli Eğitim Bakanlığı, ön değerlendirme işlemlerinin ertelenmesiyle birlikte sonuç takviminde değişikliğe gitti. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart cuma günü erişime açılıyor.
2025 BİLSEM sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sonuç takvimine çevrildi. 13 ilde yapılması beklenen BİLSEM ön değerlendirme işlemleri, yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamış ve BİLSEM sonuçları bir ileri tarihe ertelenmişti. MEB takvimi sonrasında BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Peki, 2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 BİLSEM sınav sonuçları takvimi doğrultusunda sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak.
Buna göre; 2025 BİLSEM sınav sonuçları 7 Mart Cuma günü yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden açıklanacak.
BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2024-2025 BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları, meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında T.C kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sonuçlarını sorgulayabilecek.
MEB tarafından sonuç sorgulama linki yayımlandığı zaman haberin içine eklenecektir.
Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında T.C kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sonuçlarını sorgulayabilecek.
MEB tarafından sonuç sorgulama linki yayımlandığı zaman haberin içine eklenecektir.
2025 BİLSEM takvimi
7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.