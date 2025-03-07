https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/azerbaycana-ait-petrol-sirketi-socar-israil-sahanliginda-gaz-arama-calismalarinakatilacak-1094290199.html

Azerbaycan'a ait petrol şirketi SOCAR, İsrail'de gaz arama çalışmalarına katılacak

Azerbaycan'a ait petrol şirketi SOCAR, İsrail'de gaz arama çalışmalarına katılacak

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) İsrail'in Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesindeki Blok 1'de gaz aramak için British Petroleum (BP)... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T16:34+0300

2025-03-07T16:34+0300

2025-03-07T16:34+0300

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İsrail'de yayın yapan Globes ekonomi gazetesi, Azerbaycan'a ait petrol şirketi SOCAR'ın İsrail sahanlığında gaz arama çalışmalarına katılacağını öne sürdü.Globes, SOCAR'ın bir süre önce İsrail Enerji Bakanlığı ile İsrail'in Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesindeki Blok 1'de gaz araması için bir sözleşme imzalamaya hazırlanan uluslararası bir konsorsiyuma katıldığını kaleme aldı.Şubat 2025 başında SOCAR'ın İsrail'in Tamar gaz sahasındaki yüzde 10'luk hissesi işadamı Aaron Frenkel'den satın alınmış ve böylece SOCAR, İsrail şirketi olan New Med ve BP'nin de dahil olduğu bir konsorsiyumun parçası olmuştu.Söz konusu bu arama faaliyetlerinin daha önce yapılmasının planlandığı ifade edilirken bölgedeki istikrarsız durum sebebiyle ertelendiği dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220601/socar-turkiye-ceosu-gahramanov-karadeniz-gazi-kuresel-pazarda-turkiyenin-gucune-guc-katacak-1056890494.html

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