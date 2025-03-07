https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1094275478.html

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

AFAD duyurdu: Hatay'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Deprem saat 09.45'te gerçekleşti.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerAFAD verilerine göre:Kandilli Rasathanesi’ne göre:Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından son günlerdeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Ercan, "Hatay-Samandağ’da dün olan M3.8 depremciği, 2023 depreminin artçıları. Çok olağan. Çekinecek bir durum yoktur" diye yazdı.

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afad, kandilli rasathanesi, hatay, deprem, son dakika, deprem son dakika