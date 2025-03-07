https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/afad-duyurdu-hatayda-deprem-1094275478.html
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T10:02+0300
2025-03-07T10:02+0300
2025-03-07T10:07+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Deprem saat 09.45'te gerçekleşti.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerAFAD verilerine göre:Kandilli Rasathanesi’ne göre:Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından son günlerdeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Ercan, "Hatay-Samandağ’da dün olan M3.8 depremciği, 2023 depreminin artçıları. Çok olağan. Çekinecek bir durum yoktur" diye yazdı.
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afad, kandilli rasathanesi, hatay, deprem, son dakika, deprem son dakika
afad, kandilli rasathanesi, hatay, deprem, son dakika, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Hatay'da deprem
10:02 07.03.2025 (güncellendi: 10:07 07.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Deprem saat 09.45'te gerçekleşti.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Merkez üssü:
Hatay - Kırıkhan
Kandilli Rasathanesi’ne göre:
Merkez üssü:
Hatay - Kırıkhan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından son günlerdeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Ercan, "Hatay-Samandağ’da dün olan M3.8 depremciği, 2023 depreminin artçıları. Çok olağan. Çekinecek bir durum yoktur" diye yazdı.