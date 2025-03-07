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Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/1094289759.html
Emekli aylıkları artıyor mu?
Emekli aylıkları artıyor mu?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Emekli aylıkları artıyor mu?’ sorusunu yanıtladı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye
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Emekli aylıkları artıyor mu?
Sputnik Türkiye
Emekli aylıkları artıyor mu?
TÜİK, açıkladığı ekonomik büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. GSYH’da yaşanan bu artış emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının da yüzde 0,96 puan artmasına neden olacak.Konunun detaylarını Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında aktaran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Emekli aylıkları artıyor mu?

15:04 07.03.2025 (güncellendi: 17:36 07.03.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli aylıkları artıyor mu?
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Emekli aylıkları artıyor mu?’ sorusunu yanıtladı.
TÜİK, açıkladığı ekonomik büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. GSYH’da yaşanan bu artış emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının da yüzde 0,96 puan artmasına neden olacak.
Konunun detaylarını Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında aktaran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“2025 emeklileri için maaşlar geçen yıla göre yüzde 30 düşmüştü. Şimdi ufak ufak yükselişler gerçekleşiyor. Yüzde 30’luk düşüşlerin yükselme sebebi yeni yılda güncellemeler gelmiş olması. Yani emekli güncelleme katsayıları değişecek. TÜİK geçtiğimiz hafta ekonomik büyüme verilerini açıkladı. 2024 yılında yüzde 3.2 oranında büyüdüğünü duyurdu. Yani gayrisafi yurt içi milli hasıla yaşanan bu artış ile emekli aylığı hesaplarında kullanılan güncelleme katsayısı 0,96 puanında artacak. Böylece 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında emeklilik başvurusunda bulunan kişiler emeklilik maaşı hesaplanırken nisan ayından itibaren maaşlarında 0,73’lük bir artış olacak. Örneğin 30 bin lira aylığı bağlanacak bir kişinin aylığı 30 bin 219’a yükselecek. Şubat ve mart ayında emekli aylığı bağlanmış kişilerdeyse aradaki fark nisan ayında alacakları maaşta ödenecek.”
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