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Emekli aylıkları artıyor mu?

Emekli aylıkları artıyor mu?

Sputnik Türkiye

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, ‘Emekli aylıkları artıyor mu?’ sorusunu yanıtladı. 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T15:04+0300

2025-03-07T15:04+0300

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Emekli aylıkları artıyor mu? Sputnik Türkiye Emekli aylıkları artıyor mu?

TÜİK, açıkladığı ekonomik büyüme verilerinde Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. GSYH’da yaşanan bu artış emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının da yüzde 0,96 puan artmasına neden olacak.Konunun detaylarını Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında aktaran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:

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2025

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