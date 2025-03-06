https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/trumptan-hamasa-tum-rehineleri-simdi-serbest-birakin-yoksa-sizin-icin-her-sey-biter-1094231625.html

Trump'tan Hamas'a: 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa sizin için her şey biter'

Trump'tan Hamas'a: 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa sizin için her şey biter'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Hamas'a yönelik açıklamalarda bulunarak rehinelerin hemen serbest bırakılmasını, ölü bedenlerin teslim edilmesini istedi. Aksi bir durum... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T01:24+0300

2025-03-06T01:24+0300

2025-03-06T01:58+0300

i̇srail- filistin çatışması

donald trump

gazze

hamas

i̇srail-filistin

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hamas ve Gazze halkına yönelik gözdağı içerikli açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması koşulunu öne süren Trump "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın; ölülerin bedenlerini derhal iade edin yoksa sizin için her şey biter. İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum. Eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerine yer verdi.Trump "Bu sizin için son uyarıdır. Liderleriniz için hala bir şansızın varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" dedi.'Bunu yaparsanız öldünüz'"Ayrıca Gazze halkına" diye ekleyen Donald Trump, Gazzelilere rehineler konusunda istediğini yapmadıkları takdirde öleceklerini belirtti. Trump "Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri elinizde tutarsanız değil. Bunu yaparsanız öldünüz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/dto-acikladi-kanada-abdyi-sikayet-etti-1094231481.html

gazze

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donald trump, gazze, hamas, i̇srail-filistin