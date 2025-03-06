https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/trumptan-hamasa-tum-rehineleri-simdi-serbest-birakin-yoksa-sizin-icin-her-sey-biter-1094231625.html
Trump'tan Hamas'a: 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa sizin için her şey biter'
Trump'tan Hamas'a: 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa sizin için her şey biter'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Hamas'a yönelik açıklamalarda bulunarak rehinelerin hemen serbest bırakılmasını, ölü bedenlerin teslim edilmesini istedi. Aksi bir durum... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T01:24+0300
2025-03-06T01:24+0300
2025-03-06T01:58+0300
i̇srail- filistin çatışması
donald trump
gazze
hamas
i̇srail-filistin
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hamas ve Gazze halkına yönelik gözdağı içerikli açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması koşulunu öne süren Trump "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın; ölülerin bedenlerini derhal iade edin yoksa sizin için her şey biter. İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum. Eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerine yer verdi.Trump "Bu sizin için son uyarıdır. Liderleriniz için hala bir şansızın varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" dedi.'Bunu yaparsanız öldünüz'"Ayrıca Gazze halkına" diye ekleyen Donald Trump, Gazzelilere rehineler konusunda istediğini yapmadıkları takdirde öleceklerini belirtti. Trump "Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri elinizde tutarsanız değil. Bunu yaparsanız öldünüz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/dto-acikladi-kanada-abdyi-sikayet-etti-1094231481.html
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donald trump, gazze, hamas, i̇srail-filistin
donald trump, gazze, hamas, i̇srail-filistin
Trump'tan Hamas'a: 'Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa sizin için her şey biter'
01:24 06.03.2025 (güncellendi: 01:58 06.03.2025)
ABD Başkanı Trump, Hamas'a yönelik açıklamalarda bulunarak rehinelerin hemen serbest bırakılmasını, ölü bedenlerin teslim edilmesini istedi. Aksi bir durum için "Her şey sizin için biter" diyen Donald Trump, Gazze haklına da rehineleri ellerinde tutmaları halinde öleceklerini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hamas ve Gazze halkına yönelik gözdağı içerikli açıklamalarda bulundu.
Rehinelerin serbest bırakılması koşulunu öne süren Trump "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın; ölülerin bedenlerini derhal iade edin yoksa sizin için her şey biter. İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum. Eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" ifadelerine yer verdi.
Trump "Bu sizin için son uyarıdır. Liderleriniz için hala bir şansızın varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" dedi.
'Bunu yaparsanız öldünüz'
"Ayrıca Gazze halkına" diye ekleyen Donald Trump, Gazzelilere rehineler konusunda istediğini yapmadıkları takdirde öleceklerini belirtti. Trump "Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama rehineleri elinizde tutarsanız değil. Bunu yaparsanız öldünüz" dedi.