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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/dunyaca-unlu-lojistik-grubu-8-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1094252407.html
Dünyaca ünlü lojistik grubu 8 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü lojistik grubu 8 bin kişiyi işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirketin geçen yıl kar oranlarında düşüş meydana geldiğini açıkladı. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:25+0300
2025-03-06T13:25+0300
ekonomi̇
dhl
deutsche post
almanya
işten çıkarma
işten atılma
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Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post ) iştiraki DHL, geçen yıl karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.1 milyar Euro tasarruf planıDHL Group’tan geçen yıla ait finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024'te ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 2023'e göre yüzde 7,2 azalarak 5,9 milyar euroya geriledi. Almanya'daki Posta&amp;Parsel bölümünün faaliyet karı ise mektup postası hacminin tekrar düşmesi nedeniyle yüzde 5,6 düşüşle 821 milyon euro düzeyinde gerçekleşti.Açıklamada, şirketin 2027’ye kadar 1 milyar eurodan fazla tasarruf etme stratejisinin bir parçası olarak Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı da aktarıldı. Şirketin, Almanya Posta ve Paket bölümünde 190 bin kişi istihdam ediliyor.DHL, tarife veya ticaret politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkileri hesaba katmadan bu yıl için ise 6 milyar euronun üzerinde bir faaliyet karı bekliyor. Şirket açıklamasında, zayıflayan ekonomi ve lojistik müşterilerinin isteksizliğinin daha az mal gönderilmesine yol açtığını bildirildi.Sektördeki rekabet büyüyorBunun yanında, kendi lojistik ağını genişletmeye devam eden çevrim içi perakendeci Amazon'un rekabeti de lojistik şirketlerinin gelirinde düşüşe yol açıyor. Küresel ekonomideki durgunluktan diğer lojistik şirketleri de etkileniyor. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/30-yil-herkesin-evine-girdi-unlu-kuruyemis-markasi-konkordato-ilan-etti-1093280294.html
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dhl, deutsche post, almanya, işten çıkarma, işten atılma
dhl, deutsche post, almanya, işten çıkarma, işten atılma

Dünyaca ünlü lojistik grubu 8 bin kişiyi işten çıkaracak

13:25 06.03.2025
© Fotoğraf : TwitterKargo, paket
Kargo, paket - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Lojistik grubu DHL Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirketin geçen yıl kar oranlarında düşüş meydana geldiğini açıkladı.
Alman Posta İdaresi'nin (Deutsche Post ) iştiraki DHL, geçen yıl karındaki düşüşün ardından tasarruf etmek için Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

1 milyar Euro tasarruf planı

DHL Group’tan geçen yıla ait finansal sonuçlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin 2024'te ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 2023'e göre yüzde 7,2 azalarak 5,9 milyar euroya geriledi. Almanya'daki Posta&Parsel bölümünün faaliyet karı ise mektup postası hacminin tekrar düşmesi nedeniyle yüzde 5,6 düşüşle 821 milyon euro düzeyinde gerçekleşti.
Açıklamada, şirketin 2027’ye kadar 1 milyar eurodan fazla tasarruf etme stratejisinin bir parçası olarak Almanya'da bu yıl yaklaşık 8 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı da aktarıldı. Şirketin, Almanya Posta ve Paket bölümünde 190 bin kişi istihdam ediliyor.
DHL, tarife veya ticaret politikalarındaki değişikliklerden kaynaklanan potansiyel etkileri hesaba katmadan bu yıl için ise 6 milyar euronun üzerinde bir faaliyet karı bekliyor. Şirket açıklamasında, zayıflayan ekonomi ve lojistik müşterilerinin isteksizliğinin daha az mal gönderilmesine yol açtığını bildirildi.

Sektördeki rekabet büyüyor

Bunun yanında, kendi lojistik ağını genişletmeye devam eden çevrim içi perakendeci Amazon'un rekabeti de lojistik şirketlerinin gelirinde düşüşe yol açıyor. Küresel ekonomideki durgunluktan diğer lojistik şirketleri de etkileniyor. DHL’in ABD'li rakibi UPS’de bu yıl için gelir beklentisini düşürerek, 1 milyar dolarlık maliyet azaltma programı başlatmıştı.
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