https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/doktor-suleyman-salih-zoroglu-davasinda-karar-cezasi-belli-oldu-1094261522.html

Doktor Süleyman Salih Zoroğlu davasında karar: Cezası belli oldu

Doktor Süleyman Salih Zoroğlu davasında karar: Cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde çocuklara hayvanlarda kullanılan ilaçları vererek ailelere “cinsel istismar” tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T17:27+0300

2025-03-06T17:27+0300

2025-03-06T17:27+0300

türki̇ye

psikiyatri

psikiyatrik test

cinsel istismar

salih zoroğlu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun, kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesi verdiği belirtildi.Savcılık, Zoroğlu’nun çocukları bilinçli olarak bağımlı hale getirdiğini ve aileleri cinsel istismar suçlamalarıyla hedef aldığını öne sürdü.Savcılık 972 yıla kadar hapis istemiştiZoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Ancak mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Zoroğlu’na 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası verdi.Eşi ve diğer sanıklar da suçlandıDava kapsamında, Zoroğlu’nun eşi Özgül Zoroğlu, kliniğin psikoloğu olduğu öne sürülen Ahmet Aktaş, sözde doktor olarak çalışan Hüsnü Ağca, klinik sekreteri İnci Arslan ve psikolog olarak görev yaptığı iddia edilen Zeynep Akgül hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep edildi.

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psikiyatri, psikiyatrik test, cinsel istismar, salih zoroğlu