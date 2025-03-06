https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belediyelere-kent-uzlasisi-sorusturmasi-tamamlandi-10-suphelinin-hapsi-istendi-1094250558.html
9 belediyeye terör soruşturması: CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları için 15 yıl hapis istemi
9 belediyeye terör soruşturması: CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları için 15 yıl hapis istemi
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik kent uzlaşısı soruşturmasında iddianame hazırlandı. CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T12:50+0300
2025-03-06T12:50+0300
2025-03-06T13:12+0300
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9 belediyeye terör soruşturması: CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları için 15 yıl hapis istemi
12:50 06.03.2025 (güncellendi: 13:12 06.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik kent uzlaşısı soruşturmasında iddianame hazırlandı. CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.