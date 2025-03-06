9 belediyeye terör soruşturması: CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları için 15 yıl hapis istemi

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İstanbul'daki 9 belediyeye yönelik kent uzlaşısı soruşturmasında iddianame hazırlandı. CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.