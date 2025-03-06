Akdeniz’in modernist kalesi: La Muralla Roja

İspanya’nın güneydoğusunda, Akdeniz’in turkuaz sularına bakan Calpe kentinde yükselen La Muralla Roja, mimari dünyada benzersiz bir eser olarak kabul ediliyor.
İspanya’nın güneydoğusunda, Akdeniz’in turkuaz sularına bakan Calpe kentinde yükselen La Muralla Roja, mimari dünyada benzersiz bir eser olarak kabul ediliyor.
ÜÜnlü İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından 1973 yılında tamamlanan bu yapı, Fas’taki kazbalardan ilham alınarak tasarlanmış ve cesur renk paletiyle turistler tarafından dikkat çekiyor.
ÜÜnlü İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından 1973 yılında tamamlanan bu yapı, Fas’taki kazbalardan ilham alınarak tasarlanmış ve cesur renk paletiyle turistler tarafından dikkat çekiyor.
Modern ve brütalist mimariyi birleştiren bu bina, adını İspanyolca'da "Kırmızı Duvar" anlamına gelen ilgi çekici renk paletinden alıyor.
Modern ve brütalist mimariyi birleştiren bu bina, adını İspanyolca'da "Kırmızı Duvar" anlamına gelen ilgi çekici renk paletinden alıyor.
Tasarımında Akdeniz mimarisinden ilham alınan bu renkli yapı, iç içe geçmiş merdivenleri, avluları ve teraslarıyla labirenti andırıyor.
Tasarımında Akdeniz mimarisinden ilham alınan bu renkli yapı, iç içe geçmiş merdivenleri, avluları ve teraslarıyla labirenti andırıyor.
Dış cephesinde kırmızı ve pembe tonlarının, iç avlularında ise mavi ve mor renklerin kullanıldığı bu yapı güneş ışığıyla değişen etkileyici bir atmosfer sunuyor. 50 konuttan oluşan ve denize karşı konumlanmış olan La Muralla Roja, ziyaretçilerine her köşede farklı bir perspektif ortaya koyuyor.
Dış cephesinde kırmızı ve pembe tonlarının, iç avlularında ise mavi ve mor renklerin kullanıldığı bu yapı güneş ışığıyla değişen etkileyici bir atmosfer sunuyor. 50 konuttan oluşan ve denize karşı konumlanmış olan La Muralla Roja, ziyaretçilerine her köşede farklı bir perspektif ortaya koyuyor.
Günümüzde Instagram ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline gelen La Muralla Roja, Netflix gibi yapımlarda ve moda çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.
Günümüzde Instagram ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline gelen La Muralla Roja, Netflix gibi yapımlarda ve moda çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.
Bofill’in en ikonik eserlerinden biri olan bu yapı, sadece bir apartman kompleksi değil, bir sanat eseri ve mimari bir başyapıt olarak değerlendiriliyor.
Bofill’in en ikonik eserlerinden biri olan bu yapı, sadece bir apartman kompleksi değil, bir sanat eseri ve mimari bir başyapıt olarak değerlendiriliyor.
Labirenti andıran iç avlular, merdivenler ve teraslar, ziyaretçileri farklı perspektiflerden büyüleyici manzaralarla buluşturuyor.
Labirenti andıran iç avlular, merdivenler ve teraslar, ziyaretçileri farklı perspektiflerden büyüleyici manzaralarla buluşturuyor.