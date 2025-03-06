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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
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Akdeniz’in modernist kalesi: La Muralla Roja
Akdeniz’in modernist kalesi: La Muralla Roja
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İspanya’nın Alicante kentinde yer alan ve Ricardo Bofill’in tasarladığı La Muralla Roja, canlı renkleri ve geometrik formlarıyla mimari bir ikon olarak dikkat... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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la muralla roja, ricardo bofill, calpe, brutalist mimari, modernist mimari, akdeniz mimarisi, ispanya mimarisi, renkli binalar, instagram mimari, ünlü mimari yapılar

Akdeniz’in modernist kalesi: La Muralla Roja

12:53 06.03.2025
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İspanya’nın Alicante kentinde yer alan ve Ricardo Bofill’in tasarladığı La Muralla Roja, canlı renkleri ve geometrik formlarıyla mimari bir ikon olarak dikkat çekiyor.
© AA / Ayşegül Kurt

İspanya’nın güneydoğusunda, Akdeniz’in turkuaz sularına bakan Calpe kentinde yükselen La Muralla Roja, mimari dünyada benzersiz bir eser olarak kabul ediliyor.

İspanya’nın güneydoğusunda, Akdeniz’in turkuaz sularına bakan Calpe kentinde yükselen La Muralla Roja, mimari dünyada benzersiz bir eser olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Ayşegül Kurt

İspanya’nın güneydoğusunda, Akdeniz’in turkuaz sularına bakan Calpe kentinde yükselen La Muralla Roja, mimari dünyada benzersiz bir eser olarak kabul ediliyor.

© AA / Ayşegül Kurt

ÜÜnlü İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından 1973 yılında tamamlanan bu yapı, Fas’taki kazbalardan ilham alınarak tasarlanmış ve cesur renk paletiyle turistler tarafından dikkat çekiyor.

ÜÜnlü İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından 1973 yılında tamamlanan bu yapı, Fas’taki kazbalardan ilham alınarak tasarlanmış ve cesur renk paletiyle turistler tarafından dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Ayşegül Kurt

ÜÜnlü İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından 1973 yılında tamamlanan bu yapı, Fas’taki kazbalardan ilham alınarak tasarlanmış ve cesur renk paletiyle turistler tarafından dikkat çekiyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Modern ve brütalist mimariyi birleştiren bu bina, adını İspanyolca'da "Kırmızı Duvar" anlamına gelen ilgi çekici renk paletinden alıyor.

Modern ve brütalist mimariyi birleştiren bu bina, adını İspanyolca&#x27;da &quot;Kırmızı Duvar&quot; anlamına gelen ilgi çekici renk paletinden alıyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Ayşegül Kurt

Modern ve brütalist mimariyi birleştiren bu bina, adını İspanyolca'da "Kırmızı Duvar" anlamına gelen ilgi çekici renk paletinden alıyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Tasarımında Akdeniz mimarisinden ilham alınan bu renkli yapı, iç içe geçmiş merdivenleri, avluları ve teraslarıyla labirenti andırıyor.

Tasarımında Akdeniz mimarisinden ilham alınan bu renkli yapı, iç içe geçmiş merdivenleri, avluları ve teraslarıyla labirenti andırıyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Ayşegül Kurt

Tasarımında Akdeniz mimarisinden ilham alınan bu renkli yapı, iç içe geçmiş merdivenleri, avluları ve teraslarıyla labirenti andırıyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Dış cephesinde kırmızı ve pembe tonlarının, iç avlularında ise mavi ve mor renklerin kullanıldığı bu yapı güneş ışığıyla değişen etkileyici bir atmosfer sunuyor. 50 konuttan oluşan ve denize karşı konumlanmış olan La Muralla Roja, ziyaretçilerine her köşede farklı bir perspektif ortaya koyuyor.

Dış cephesinde kırmızı ve pembe tonlarının, iç avlularında ise mavi ve mor renklerin kullanıldığı bu yapı güneş ışığıyla değişen etkileyici bir atmosfer sunuyor. 50 konuttan oluşan ve denize karşı konumlanmış olan La Muralla Roja, ziyaretçilerine her köşede farklı bir perspektif ortaya koyuyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Ayşegül Kurt

Dış cephesinde kırmızı ve pembe tonlarının, iç avlularında ise mavi ve mor renklerin kullanıldığı bu yapı güneş ışığıyla değişen etkileyici bir atmosfer sunuyor. 50 konuttan oluşan ve denize karşı konumlanmış olan La Muralla Roja, ziyaretçilerine her köşede farklı bir perspektif ortaya koyuyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Günümüzde Instagram ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline gelen La Muralla Roja, Netflix gibi yapımlarda ve moda çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.

Günümüzde Instagram ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline gelen La Muralla Roja, Netflix gibi yapımlarda ve moda çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Ayşegül Kurt

Günümüzde Instagram ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi haline gelen La Muralla Roja, Netflix gibi yapımlarda ve moda çekimlerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Bofill’in en ikonik eserlerinden biri olan bu yapı, sadece bir apartman kompleksi değil, bir sanat eseri ve mimari bir başyapıt olarak değerlendiriliyor.

Bofill’in en ikonik eserlerinden biri olan bu yapı, sadece bir apartman kompleksi değil, bir sanat eseri ve mimari bir başyapıt olarak değerlendiriliyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Ayşegül Kurt

Bofill’in en ikonik eserlerinden biri olan bu yapı, sadece bir apartman kompleksi değil, bir sanat eseri ve mimari bir başyapıt olarak değerlendiriliyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Labirenti andıran iç avlular, merdivenler ve teraslar, ziyaretçileri farklı perspektiflerden büyüleyici manzaralarla buluşturuyor.

Labirenti andıran iç avlular, merdivenler ve teraslar, ziyaretçileri farklı perspektiflerden büyüleyici manzaralarla buluşturuyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Ayşegül Kurt

Labirenti andıran iç avlular, merdivenler ve teraslar, ziyaretçileri farklı perspektiflerden büyüleyici manzaralarla buluşturuyor.

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