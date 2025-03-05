https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tubitak-737-personel-alimi-yapiyor-basvuru-nasil-yapilir-sartlar-neler-1094221893.html

TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

Sputnik Türkiye

TÜBİTAK, 737 personel alımı yapıyor! KPSS şartı olmadan Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman ve Ar-Ge Teknisyeni pozisyonlarında işe alım gerçekleştirilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2025-03-05T16:35+0300

2025-03-05T16:35+0300

2025-03-05T16:35+0300

türki̇ye

tübi̇tak

personel

personel alımı

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilim ve teknoloji alanında yetenekli personellerle ekibini genişletiyor. 11 farklı birimde görevlendirilecek 737 yeni çalışan için başvuru süreci başladı.Başvurular, 17 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden alınacak. Adaylar, https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.Hangi pozisyonlara personel alınacak?TÜBİTAK, beş farklı pozisyonda personel temini yapacak:AraştırmacıTeknik ve Destek PersoneliUzman / Uzman YardımcısıAr-Ge Proje TeknisyeniAr-Ge Destek TeknisyeniAlımı yapılacak personeller, 11 farklı birimde görev alacak:TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların şahsen veya e-posta ile başvuru yapması mümkün olmayacak.Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:* https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yapılacak.* Mevcut üyelikle giriş yapılabilir veya yeni üyelik oluşturulabilir.* İlgili pozisyon seçilerek başvuru formu doldurulacak ve gerekli belgeler yüklenecek.Başvuru şartları nelerdir?KPSS Şartı Yok: Başvurular için KPSS puanı şartı aranmıyor.Yabancı Dil Şartı Var: Adayların yabancı dil bilgisine sahip olması gerekiyor.İlgili Pozisyon Gereklilikleri: Her pozisyonun özel şartları TÜBİTAK kariyer sayfasında belirtiliyor.

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