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TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
TÜBİTAK, 737 personel alımı yapıyor! KPSS şartı olmadan Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman ve Ar-Ge Teknisyeni pozisyonlarında işe alım gerçekleştirilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilim ve teknoloji alanında yetenekli personellerle ekibini genişletiyor. 11 farklı birimde görevlendirilecek 737 yeni çalışan için başvuru süreci başladı.Başvurular, 17 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden alınacak. Adaylar, https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.Hangi pozisyonlara personel alınacak?TÜBİTAK, beş farklı pozisyonda personel temini yapacak:AraştırmacıTeknik ve Destek PersoneliUzman / Uzman YardımcısıAr-Ge Proje TeknisyeniAr-Ge Destek TeknisyeniAlımı yapılacak personeller, 11 farklı birimde görev alacak:TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların şahsen veya e-posta ile başvuru yapması mümkün olmayacak.Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:* https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yapılacak.* Mevcut üyelikle giriş yapılabilir veya yeni üyelik oluşturulabilir.* İlgili pozisyon seçilerek başvuru formu doldurulacak ve gerekli belgeler yüklenecek.Başvuru şartları nelerdir?KPSS Şartı Yok: Başvurular için KPSS puanı şartı aranmıyor.Yabancı Dil Şartı Var: Adayların yabancı dil bilgisine sahip olması gerekiyor.İlgili Pozisyon Gereklilikleri: Her pozisyonun özel şartları TÜBİTAK kariyer sayfasında belirtiliyor.
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tübi̇tak, personel, personel alımı
tübi̇tak, personel, personel alımı

TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

16:35 05.03.2025
© AATÜBİTAK
TÜBİTAK - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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TÜBİTAK, 11 farklı birimde 737 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman, Ar-Ge Proje Teknisyeni ve Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonlarında istihdam edilecek adaylar, KPSS şartı olmadan başvuru yapabilecek. İşte, başvuru şartları, tarihleri ve detaylar!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bilim ve teknoloji alanında yetenekli personellerle ekibini genişletiyor. 11 farklı birimde görevlendirilecek 737 yeni çalışan için başvuru süreci başladı.
Başvurular, 17 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden alınacak. Adaylar, https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

Hangi pozisyonlara personel alınacak?

TÜBİTAK, beş farklı pozisyonda personel temini yapacak:
Araştırmacı
Teknik ve Destek Personeli
Uzman / Uzman Yardımcısı
Ar-Ge Proje Teknisyeni
Ar-Ge Destek Teknisyeni
Alımı yapılacak personeller, 11 farklı birimde görev alacak:
Başkanlık
Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların şahsen veya e-posta ile başvuru yapması mümkün olmayacak.
Başvuru süreci şu şekilde ilerleyecek:
* https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresine giriş yapılacak.
* Mevcut üyelikle giriş yapılabilir veya yeni üyelik oluşturulabilir.
* İlgili pozisyon seçilerek başvuru formu doldurulacak ve gerekli belgeler yüklenecek.

Başvuru şartları nelerdir?

KPSS Şartı Yok: Başvurular için KPSS puanı şartı aranmıyor.
Yabancı Dil Şartı Var: Adayların yabancı dil bilgisine sahip olması gerekiyor.
İlgili Pozisyon Gereklilikleri: Her pozisyonun özel şartları TÜBİTAK kariyer sayfasında belirtiliyor.
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