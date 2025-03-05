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Putin, Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gunba ile bir araya geldi
Putin, Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gunba ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Gunba ile yaptığı görüşmede Abhazya cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kendisini tebrik etti. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T20:53+0300
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poli̇ti̇ka
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vladimir putin
abhazya
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Abhazya Cumhurbaşkanı seçilen Badra Gunba'yı Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sizi gördüğüme sevindim ve elbette seçimlerdeki zaferiniz için sizi tebrik etmek istiyorum. Yüzde 70'lik bir katılımla elde ettiğiniz yüzde 54.7'lik sonuç iyi bir netice. Sizi tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.Rus lider Putin görüşmede, Abhazya'daki seçim kampanyasının oldukça hareketli geçtiğini ancak asıl önemli olanın halkın seçimlere gelerek görüşlerini ifade etmesi olduğunu dile getirdi. Putin, Gunba için yeni görevinde bir yenilik olmadığını belirterek Başkan Yardımcısı olarak yaptığı çalışmalara işaret etti.Putin görüşmede Rusya'nın Abhazya'ya insani yardım sağlayarak elektrik sıkıntısı sorununu çözmesine yardımcı olacağının sözünü verdi.Gunba görüşmede Moskova'nın desteğiyle Abhazya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirme ve inşa etme fırsatına sahip olduğunu belirterek Rusya'nın Abhazya'yı her zaman desteklediğini, “Abhazya halkı tüm bu desteği kesinlikle hissediyor” sözleriyle ifade etti.Abhazya Merkez Seçim Komisyonu Pazartesi günü, Badra Gunba'nın ikinci turda kazandığı doğrulamıştı. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre Abhazya vatandaşlarının yüzde 70'i ikinci tura katılım sağladı. Gunba ise bu oyların 54.73'ünü aldı. Rakibi Adgur Ardzınba ise 41.708 ile yüzde 41.54 oy almıştı.Badra Gunba 14 Ağustos 1981 tarihinde Sohum'da doğdu. 2011-2014 yılları arasında Abhazya Kültür Bakanı olarak görev yapan Gunba'nın Ekonomi alanında doktorası bulunuyor. Nisan 2020'de Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Gunba, 19 Kasım'dan bu yana da Abhazya Cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/disisleri-bakanligi-rusya-romanyanin-diplomatlari-istenmeyen-kisi-ilan-etmesineyanitverecek-1094226467.html
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rusya, vladimir putin, abhazya, badra gunba
rusya, vladimir putin, abhazya, badra gunba

Putin, Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Gunba ile bir araya geldi

20:53 05.03.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya'nın Cumhurbaşkanı seçilen Badra Gunba ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya'nın Cumhurbaşkanı seçilen Badra Gunba ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Gunba ile yaptığı görüşmede Abhazya cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kendisini tebrik etti.
Abhazya Cumhurbaşkanı seçilen Badra Gunba'yı Abhazya Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Sizi gördüğüme sevindim ve elbette seçimlerdeki zaferiniz için sizi tebrik etmek istiyorum. Yüzde 70'lik bir katılımla elde ettiğiniz yüzde 54.7'lik sonuç iyi bir netice. Sizi tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.
Rus lider Putin görüşmede, Abhazya'daki seçim kampanyasının oldukça hareketli geçtiğini ancak asıl önemli olanın halkın seçimlere gelerek görüşlerini ifade etmesi olduğunu dile getirdi. Putin, Gunba için yeni görevinde bir yenilik olmadığını belirterek Başkan Yardımcısı olarak yaptığı çalışmalara işaret etti.
Putin görüşmede Rusya'nın Abhazya'ya insani yardım sağlayarak elektrik sıkıntısı sorununu çözmesine yardımcı olacağının sözünü verdi.
Gunba görüşmede Moskova'nın desteğiyle Abhazya'nın ekonomik ilişkilerini geliştirme ve inşa etme fırsatına sahip olduğunu belirterek Rusya'nın Abhazya'yı her zaman desteklediğini, “Abhazya halkı tüm bu desteği kesinlikle hissediyor” sözleriyle ifade etti.
Abhazya Merkez Seçim Komisyonu Pazartesi günü, Badra Gunba'nın ikinci turda kazandığı doğrulamıştı. Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre Abhazya vatandaşlarının yüzde 70'i ikinci tura katılım sağladı. Gunba ise bu oyların 54.73'ünü aldı. Rakibi Adgur Ardzınba ise 41.708 ile yüzde 41.54 oy almıştı.
Badra Gunba 14 Ağustos 1981 tarihinde Sohum'da doğdu. 2011-2014 yılları arasında Abhazya Kültür Bakanı olarak görev yapan Gunba'nın Ekonomi alanında doktorası bulunuyor. Nisan 2020'de Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Gunba, 19 Kasım'dan bu yana da Abhazya Cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapıyordu.
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