https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dem-parti-heyetinin-siyasi-partilere-ziyaretleri-basliyor-ilk-ziyaret-chpye--1094218542.html
DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleri başlıyor: İlk ziyaret CHP'ye
DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleri başlıyor: İlk ziyaret CHP'ye
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına 10 Mart'ta CHP ile başlıyor. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T14:28+0300
2025-03-05T14:28+0300
2025-03-05T14:30+0300
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dem parti, dem parti, chp
dem parti, dem parti, chp
DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleri başlıyor: İlk ziyaret CHP'ye
14:28 05.03.2025 (güncellendi: 14:30 05.03.2025)
DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına 10 Mart'ta CHP ile başlıyor.