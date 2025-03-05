https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cinin-washington-buyukelciliginden-trumpin-tarifesine-yanit-abd-savas-istiyorsa-sonuna-kadar-1094207591.html
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Trump'ın tarifesine yanıt: 'ABD savaş istiyorsa, sonuna kadar savaşmaya hazırız'
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Trump'ın tarifesine yanıt: 'ABD savaş istiyorsa, sonuna kadar savaşmaya hazırız'
Sputnik Türkiye
Çin'in Washington Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden Donald Trump'ın gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasına değindi. Çin Dışişleri... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T11:47+0300
2025-03-05T11:47+0300
2025-03-05T11:47+0300
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abd
donald trump
çin
çin ticaret bakanlığı
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien
lin cien
gümrük vergisi
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Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye artırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözleri retweet edilerek "Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" sözleri aktarıldı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cien, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu sözlere yer vermişti:Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasının ardından yeni tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşma sağlanamazsa tarife oranının artabileceği konusunda uyaran Trump, 4 Mart'ta Çin'e yüzde 10'luk bir ek tarife uygulanacağını bildirmişti. Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.Bunun üzerine Çin, Washington'u Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmiş ve 10 ABD merkezli şirketi kara listesine ekleyerek bazı ürünlerine ek vergi uygulamaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/abdyi-dunya-ticaret-orgutune-sikayet-eden-cinden-bir-de-misilleme-ek-vergi-getirildi-10-abd-sirketi-1094166026.html
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abd, donald trump, çin, çin ticaret bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien, lin cien, gümrük vergisi
abd, donald trump, çin, çin ticaret bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü lin cien, lin cien, gümrük vergisi
Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Trump'ın tarifesine yanıt: 'ABD savaş istiyorsa, sonuna kadar savaşmaya hazırız'
Çin'in Washington Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden Donald Trump'ın gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasına değindi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in konu hakkındaki gönderisi yeniden paylaşılarak bazı sözlerin altı çizildi.
Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye artırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözleri retweet edilerek "Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" sözleri aktarıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cien, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu sözlere yer vermişti:
Fentanil meselesi, ABD'nin Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini arttırmak için uydurulmuş çürük bir bahanedir. Haklarımızı ve menfaatlerimizi korumak için aldığımız karşı tedbirler tamamen meşru ve gereklidir.
ABD'deki fentanil krizinden başkaları değil, ABD sorumludur. ABD'nin bu sorunla başa çıkmasında yardımcı olmak için adımlar attık ancak onlar çabalarımızı takdir etmek yerine suçu Çin'e atmaya çalıştı. Çin'e gümrük vergisi artışlarıyla baskı ve şantaj yapmaya çalışıyor. Onlara yardım ettiğimiz için bizi cezalandırıyorlar.
Gözdağı vermek bizi korkutmaz...Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı ya da başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamasının ardından yeni tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Çin ile anlaşma sağlanamazsa tarife oranının artabileceği konusunda uyaran Trump, 4 Mart'ta Çin'e yüzde 10'luk bir ek tarife uygulanacağını bildirmişti.
Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine Çin, Washington'u Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmiş ve 10 ABD merkezli şirketi kara listesine ekleyerek bazı ürünlerine ek vergi uygulamaya başlamıştı.