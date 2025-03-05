Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden Trump'ın tarifesine yanıt: 'ABD savaş istiyorsa, sonuna kadar savaşmaya hazırız'

Fentanil meselesi, ABD'nin Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini arttırmak için uydurulmuş çürük bir bahanedir. Haklarımızı ve menfaatlerimizi korumak için aldığımız karşı tedbirler tamamen meşru ve gereklidir.

ABD'deki fentanil krizinden başkaları değil, ABD sorumludur. ABD'nin bu sorunla başa çıkmasında yardımcı olmak için adımlar attık ancak onlar çabalarımızı takdir etmek yerine suçu Çin'e atmaya çalıştı. Çin'e gümrük vergisi artışlarıyla baskı ve şantaj yapmaya çalışıyor. Onlara yardım ettiğimiz için bizi cezalandırıyorlar.

Gözdağı vermek bizi korkutmaz...Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı ya da başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.