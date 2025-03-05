https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cia-direktoru-ratcliffe-dogruladi-ukraynaya-istihbarat-desteginidurdurduk-1094226323.html

CIA Direktörü Ratcliffe doğruladı: 'Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurduk'

CIA Direktörü Ratcliffe doğruladı: 'Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurduk'

Sputnik Türkiye

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından bu ülkeye... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T18:38+0300

2025-03-05T18:38+0300

2025-03-05T18:38+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

j.d. vance

ukrayna

cia

john ratcliffe

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American Fox Business kanalına konuşan CIA Direktörü Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından bu kararın alındığını söyledi.Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Zelenskiy'in barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi" yorumunu yaptı.Zelenskiy'in dün Trump'a gönderdiği ve 'barış müzakereleri için masaya oturmaya ve ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğu' yönündeki mektubuna atıf yapan Ratcliffe, "Zelenskiy'in verdiği yanıtı gördünüz. Dolayısıyla askeri cephede ve istihbarat cephesinde, söz konusu duraklamanın ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu.İstihbarat paylaşımının durdurulması kararının yakında kalkacağına inandığını vurgulayan Ratcliffe, Ukrayna ile omuz omuza vererek bu sorunun çözümünde beraber çalışacaklarına inandığını belirtti.28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamaya gelen Zelenskiy'i adeta 'azarlamıştı'. Trump Zelenskiy'in ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Zelenskiy'i Demokratlar için kampanya yürüten biri olarak nitelendirmişti. Bu tartışmaların ardından Ukrayna heyetinin Beyaz Saray'dan ayrılması istenmiş ve madenlere yönelik imzalanması beklenen anlaşma imzalanmamıştı.Akabinde Zelenskiy özür dileyerek yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede müzakereleri kabul ettiğini dile getirerek kendisinin ve ekibinin barışa ulaşmak için Trump'ın 'güçlü liderliği' altında çalışmaya istekli olduklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/trumpin-danismani-waltz-ukraynayla-olasi-muzakerelerin-tarih-yer-ve-ekiplerini-tartisiyoruz-1094222748.html

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abd, donald trump, j.d. vance, ukrayna, cia, john ratcliffe