Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'
22:19 05.03.2025 (güncellendi: 22:30 05.03.2025)
© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinVladimir Zelenskiy
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
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Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak, Zelenskiy'in Karadeniz'de ateşkese ve enerji altyapısına saldırılmaması önerisine hazır olduğunu belirterek Zelenskiy'in söz konusu önerilen girişimleri daha önce birçok kez ihlal ettiğini vurguladı.
Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak yaptığı açıklamada, başta Fransızlar ve İngilizler tarafından 'sevilmeyen' liderleri Emmanuel Macron ve Keir Starmer'ın Avrupa Birliği'nin 'zayıflayan korosunun' Zelenskiy'i ABD Başkanı Trump nezdinde ABD'yi memnun etmesi için yeni bir şeyler önermesi gerektiği konusunda cesaretlendirdiğini dile getirdi.
Zelenskiy'in 'Avrupalı sponsorları' ile birlikte bilhassa denizde ateşkes gibi sözde yeni bir şey önerdiğini belirten kaynak, yeni gibi görünen bu önerinin aslında oldukça eski olduğunu vurguladı.
Karadeniz'de ateşkes fikrinin 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in de arabuluculuğu ile tahıl anlaşması yapıldığında tartışıldığını dile getiren kaynak, şu cümleleri kaydetti:
Bu anlaşmanın şartlarına göre, Ukrayna tahılını diğer ülkelere, özellikle de Avrupa Birliği’ne, serbest bir şekilde ihraç edebiliyordu (bu husus Avrupa'da çiftçiler arasında büyük bir olumsuz tepki yaratmıştı). BM, Rusya Tarım Bankası'nın faaliyetlerini engellemeden sürdürülmesi, Rus gemilerinin tahıl taşımacılığı için serbest hareket etmesi ve sigorta sorunlarının çözülmesi gibi yükümlülükleri üstlenmişti.
Rusya’nın o dönemde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizen diplomatik kaynak, ancak Rusya’nın çıkarlarıyla ilgili hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmediğinin ve dahası çok geçmeden Ukrayna tahılını taşımak için belirlenen gemilerin esasen Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmekte kullanıldığın ortaya çıktığını dile getirdi. Tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından bu gemilerden bazılarının patlamalar neticesinde imha olduğunu dile getiren kaynak, bu patlayıcıların şüphesiz 'buğday' olmadığına işaret etti.
'Önceki teklif Türkiye tarafından Rusya'ya iletilmişti'
Kasım ayında Kiev'in bir kez daha tahıl anlaşmasına benzer bir teklifte bulunduğunu dile getiren kaynak, söz konusu bu gelişmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moskova'ya iletildiğini dile getirdi. Ancak kaynak, bu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tek taraflı olduğu için reddedildiğini dile getirdi.
Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy şimdi Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, tekrar bu eski öneriyi gündeme getiriyor. Bununla birlikte Moskova'nın çıkarları hakkında hiçbir şey söylemiyor. Gerçekten de yeni bir teklif... Bırakalım kollarında bu teklifle 'huzursuzca' uyusun. Bu teklifte bir yenilik yok...
Zelenskiy tarafından önerilen ikinci olduğu iddia edilen teklife de değinen kaynak, söz konusu bu önerinin de enerji altyapısına saldırmamakla ilgili olduğunu belirterek, "Burada da yeni bir şey yok. Bu öneri de Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli kanallardan Moskova'ya iletilmişti. Sergey Şoygu Eylül 2024'te bize bundan bahsetmişti" dedi.
'Zelenskiy yeni bir şey sunmadı'
Moskova'ya iletilen tekliflerin detayları bir şekilde incelendiğinin altını çizen kaynak, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri dile getirdi:
2023 kışında Ukrayna'nın askeri sanayisiyle bağlantılı enerji altyapısına karşı Rus yüksek hassasiyetli silahlarıyla toplu saldırı planı değerlendirildiğinde o dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli kaynaklardan gelen önerileri ve kış mevsimini göz önünde bulundurarak bu planın uygulanmasını ertelemeye karar vermişti. Zira bu saldırılar şüphesiz ki, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açacak ve sivil halk arasında acılara neden olacaktı. Ancak Kiev'in kendisi bu konuyu daha fazla tartışmayı reddedip insansız hava araçlarıyla saldırmaya başlamıştı ve bizim sivil enerji altyapımıza saldırmaya çalışmıştı. Bazı şeyleri başardılar ama bu bizim saldırılarımızın etkinliği ile kıyaslanamaz bile. Mevcut bilgilere göre, Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına hizmet eden enerji altyapısının yaklaşık yüzde 70'i devre dışı bırakıldı. Tekrar ediyorum: Hasar kıyas kabul etmez.
Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasını, "Sonuç itibarıyla Zelenskiy yeni bir şey sunmadı" cümlesiyle sonlandırdı.