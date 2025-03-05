https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/askeri-ust-duzey-kaynak-yeni-degil-diyerek-konustu-zelenskiy-iki-tur-ateskese-hazir-oldugunu-1094229643.html

Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'

Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'

Sputnik Türkiye

Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak, Zelenskiy'in Karadeniz'de ateşkese ve enerji altyapısına saldırılmaması önerisine hazır olduğunu... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T22:19+0300

2025-03-05T22:19+0300

2025-03-05T22:30+0300

ukrayna krizi

rusya

kaynak

askeri kaynaklar

diplomatik kaynaklar

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vladimir putin

avrupa birliği

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Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak yaptığı açıklamada, başta Fransızlar ve İngilizler tarafından 'sevilmeyen' liderleri Emmanuel Macron ve Keir Starmer'ın Avrupa Birliği'nin 'zayıflayan korosunun' Zelenskiy'i ABD Başkanı Trump nezdinde ABD'yi memnun etmesi için yeni bir şeyler önermesi gerektiği konusunda cesaretlendirdiğini dile getirdi.Zelenskiy'in 'Avrupalı sponsorları' ile birlikte bilhassa denizde ateşkes gibi sözde yeni bir şey önerdiğini belirten kaynak, yeni gibi görünen bu önerinin aslında oldukça eski olduğunu vurguladı.Karadeniz'de ateşkes fikrinin 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in de arabuluculuğu ile tahıl anlaşması yapıldığında tartışıldığını dile getiren kaynak, şu cümleleri kaydetti:Rusya’nın o dönemde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizen diplomatik kaynak, ancak Rusya’nın çıkarlarıyla ilgili hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmediğinin ve dahası çok geçmeden Ukrayna tahılını taşımak için belirlenen gemilerin esasen Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmekte kullanıldığın ortaya çıktığını dile getirdi. Tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından bu gemilerden bazılarının patlamalar neticesinde imha olduğunu dile getiren kaynak, bu patlayıcıların şüphesiz 'buğday' olmadığına işaret etti.'Önceki teklif Türkiye tarafından Rusya'ya iletilmişti'Kasım ayında Kiev'in bir kez daha tahıl anlaşmasına benzer bir teklifte bulunduğunu dile getiren kaynak, söz konusu bu gelişmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moskova'ya iletildiğini dile getirdi. Ancak kaynak, bu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tek taraflı olduğu için reddedildiğini dile getirdi.Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy tarafından önerilen ikinci olduğu iddia edilen teklife de değinen kaynak, söz konusu bu önerinin de enerji altyapısına saldırmamakla ilgili olduğunu belirterek, "Burada da yeni bir şey yok. Bu öneri de Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli kanallardan Moskova'ya iletilmişti. Sergey Şoygu Eylül 2024'te bize bundan bahsetmişti" dedi.'Zelenskiy yeni bir şey sunmadı'Moskova'ya iletilen tekliflerin detayları bir şekilde incelendiğinin altını çizen kaynak, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri dile getirdi:Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasını, "Sonuç itibarıyla Zelenskiy yeni bir şey sunmadı" cümlesiyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/disisleri-bakanligi-rusya-romanyanin-diplomatlari-istenmeyen-kisi-ilan-etmesineyanitverecek-1094226467.html

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