Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/askeri-ust-duzey-kaynak-yeni-degil-diyerek-konustu-zelenskiy-iki-tur-ateskese-hazir-oldugunu-1094229643.html
Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'
Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'
Sputnik Türkiye
Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak, Zelenskiy'in Karadeniz'de ateşkese ve enerji altyapısına saldırılmaması önerisine hazır olduğunu... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T22:19+0300
2025-03-05T22:30+0300
ukrayna krizi
rusya
kaynak
askeri kaynaklar
diplomatik kaynaklar
emmanuel macron
vladimir putin
avrupa birliği
kiev
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093909474_0:62:418:297_1920x0_80_0_0_8af3e90183b4258036134f92c5189653.png
Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak yaptığı açıklamada, başta Fransızlar ve İngilizler tarafından 'sevilmeyen' liderleri Emmanuel Macron ve Keir Starmer'ın Avrupa Birliği'nin 'zayıflayan korosunun' Zelenskiy'i ABD Başkanı Trump nezdinde ABD'yi memnun etmesi için yeni bir şeyler önermesi gerektiği konusunda cesaretlendirdiğini dile getirdi.Zelenskiy'in 'Avrupalı sponsorları' ile birlikte bilhassa denizde ateşkes gibi sözde yeni bir şey önerdiğini belirten kaynak, yeni gibi görünen bu önerinin aslında oldukça eski olduğunu vurguladı.Karadeniz'de ateşkes fikrinin 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in de arabuluculuğu ile tahıl anlaşması yapıldığında tartışıldığını dile getiren kaynak, şu cümleleri kaydetti:Rusya’nın o dönemde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizen diplomatik kaynak, ancak Rusya’nın çıkarlarıyla ilgili hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmediğinin ve dahası çok geçmeden Ukrayna tahılını taşımak için belirlenen gemilerin esasen Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmekte kullanıldığın ortaya çıktığını dile getirdi. Tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından bu gemilerden bazılarının patlamalar neticesinde imha olduğunu dile getiren kaynak, bu patlayıcıların şüphesiz 'buğday' olmadığına işaret etti.'Önceki teklif Türkiye tarafından Rusya'ya iletilmişti'Kasım ayında Kiev'in bir kez daha tahıl anlaşmasına benzer bir teklifte bulunduğunu dile getiren kaynak, söz konusu bu gelişmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moskova'ya iletildiğini dile getirdi. Ancak kaynak, bu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tek taraflı olduğu için reddedildiğini dile getirdi.Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy tarafından önerilen ikinci olduğu iddia edilen teklife de değinen kaynak, söz konusu bu önerinin de enerji altyapısına saldırmamakla ilgili olduğunu belirterek, "Burada da yeni bir şey yok. Bu öneri de Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli kanallardan Moskova'ya iletilmişti. Sergey Şoygu Eylül 2024'te bize bundan bahsetmişti" dedi.'Zelenskiy yeni bir şey sunmadı'Moskova'ya iletilen tekliflerin detayları bir şekilde incelendiğinin altını çizen kaynak, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri dile getirdi:Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasını, "Sonuç itibarıyla Zelenskiy yeni bir şey sunmadı" cümlesiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/disisleri-bakanligi-rusya-romanyanin-diplomatlari-istenmeyen-kisi-ilan-etmesineyanitverecek-1094226467.html
rusya
kiev
abd
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093909474_0:22:418:336_1920x0_80_0_0_df95f71f19076d011a19f6c28564da9a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kaynak, askeri kaynaklar, diplomatik kaynaklar, emmanuel macron, vladimir putin, avrupa birliği, kiev, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, putin ile direkt hat, karadeniz, ateşkes, teklif, birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması
rusya, kaynak, askeri kaynaklar, diplomatik kaynaklar, emmanuel macron, vladimir putin, avrupa birliği, kiev, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, donald trump, recep tayyip erdoğan, türkiye, putin ile direkt hat, karadeniz, ateşkes, teklif, birleşmiş milletler (bm), tahıl anlaşması

Askeri üst düzey kaynak, 'yeni değil' diyerek konuştu: 'Zelenskiy iki tür ateşkese hazır olduğunu söyledi'

22:19 05.03.2025 (güncellendi: 22:30 05.03.2025)
© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Abone ol
Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak, Zelenskiy'in Karadeniz'de ateşkese ve enerji altyapısına saldırılmaması önerisine hazır olduğunu belirterek Zelenskiy'in söz konusu önerilen girişimleri daha önce birçok kez ihlal ettiğini vurguladı.
Askeri ve diplomatik çevrelerden üst düzey bir kaynak yaptığı açıklamada, başta Fransızlar ve İngilizler tarafından 'sevilmeyen' liderleri Emmanuel Macron ve Keir Starmer'ın Avrupa Birliği'nin 'zayıflayan korosunun' Zelenskiy'i ABD Başkanı Trump nezdinde ABD'yi memnun etmesi için yeni bir şeyler önermesi gerektiği konusunda cesaretlendirdiğini dile getirdi.
Zelenskiy'in 'Avrupalı sponsorları' ile birlikte bilhassa denizde ateşkes gibi sözde yeni bir şey önerdiğini belirten kaynak, yeni gibi görünen bu önerinin aslında oldukça eski olduğunu vurguladı.
Karadeniz'de ateşkes fikrinin 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in de arabuluculuğu ile tahıl anlaşması yapıldığında tartışıldığını dile getiren kaynak, şu cümleleri kaydetti:
Bu anlaşmanın şartlarına göre, Ukrayna tahılını diğer ülkelere, özellikle de Avrupa Birliği’ne, serbest bir şekilde ihraç edebiliyordu (bu husus Avrupa'da çiftçiler arasında büyük bir olumsuz tepki yaratmıştı). BM, Rusya Tarım Bankası'nın faaliyetlerini engellemeden sürdürülmesi, Rus gemilerinin tahıl taşımacılığı için serbest hareket etmesi ve sigorta sorunlarının çözülmesi gibi yükümlülükleri üstlenmişti.
Rusya’nın o dönemde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altını çizen diplomatik kaynak, ancak Rusya’nın çıkarlarıyla ilgili hiçbir yükümlülüğün yerine getirilmediğinin ve dahası çok geçmeden Ukrayna tahılını taşımak için belirlenen gemilerin esasen Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmekte kullanıldığın ortaya çıktığını dile getirdi. Tahıl anlaşmasının sona ermesinin ardından bu gemilerden bazılarının patlamalar neticesinde imha olduğunu dile getiren kaynak, bu patlayıcıların şüphesiz 'buğday' olmadığına işaret etti.

'Önceki teklif Türkiye tarafından Rusya'ya iletilmişti'

Kasım ayında Kiev'in bir kez daha tahıl anlaşmasına benzer bir teklifte bulunduğunu dile getiren kaynak, söz konusu bu gelişmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Moskova'ya iletildiğini dile getirdi. Ancak kaynak, bu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde incelendiğini ve tek taraflı olduğu için reddedildiğini dile getirdi.
Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy şimdi Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, tekrar bu eski öneriyi gündeme getiriyor. Bununla birlikte Moskova'nın çıkarları hakkında hiçbir şey söylemiyor. Gerçekten de yeni bir teklif... Bırakalım kollarında bu teklifle 'huzursuzca' uyusun. Bu teklifte bir yenilik yok...
Zelenskiy tarafından önerilen ikinci olduğu iddia edilen teklife de değinen kaynak, söz konusu bu önerinin de enerji altyapısına saldırmamakla ilgili olduğunu belirterek, "Burada da yeni bir şey yok. Bu öneri de Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli kanallardan Moskova'ya iletilmişti. Sergey Şoygu Eylül 2024'te bize bundan bahsetmişti" dedi.

'Zelenskiy yeni bir şey sunmadı'

Moskova'ya iletilen tekliflerin detayları bir şekilde incelendiğinin altını çizen kaynak, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri dile getirdi:
2023 kışında Ukrayna'nın askeri sanayisiyle bağlantılı enerji altyapısına karşı Rus yüksek hassasiyetli silahlarıyla toplu saldırı planı değerlendirildiğinde o dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli kaynaklardan gelen önerileri ve kış mevsimini göz önünde bulundurarak bu planın uygulanmasını ertelemeye karar vermişti. Zira bu saldırılar şüphesiz ki, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açacak ve sivil halk arasında acılara neden olacaktı. Ancak Kiev'in kendisi bu konuyu daha fazla tartışmayı reddedip insansız hava araçlarıyla saldırmaya başlamıştı ve bizim sivil enerji altyapımıza saldırmaya çalışmıştı. Bazı şeyleri başardılar ama bu bizim saldırılarımızın etkinliği ile kıyaslanamaz bile. Mevcut bilgilere göre, Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına hizmet eden enerji altyapısının yaklaşık yüzde 70'i devre dışı bırakıldı. Tekrar ediyorum: Hasar kıyas kabul etmez.
Askeri ve diplomatik kaynak açıklamasını, "Sonuç itibarıyla Zelenskiy yeni bir şey sunmadı" cümlesiyle sonlandırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
POLİTİKA
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Romanya'nın diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etmesine yanıt verecek
18:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала