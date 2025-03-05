https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/abdde-firtina-kabusu-360-bin-ev-elektriksiz-kaldi-2-kisi-hayatini-kaybetti-1094228754.html

ABD'de fırtına kabusu: 360 bin ev elektriksiz kaldı, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'de fırtına kabusu: 360 bin ev elektriksiz kaldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de etkili olan şiddetli fırtına, Mississippi'de iki kişinin ölümüne, yüzbinlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Fırtına, güneyde kasırga ve... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T21:42+0300

2025-03-05T21:42+0300

2025-03-05T21:42+0300

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ABD'nin orta kesimlerinde fırtına Mississippi'de iki kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.Mississippi Valisi Tate Reeves, sosyal medyada yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Mississippi ve Louisiana'nın bazı bölgeleri için kasırga uyarısı yayınladı. Fırtına, güneyde kasırga, gök gürültülü fırtına ve orman yangını uyarılarından kuzeyde kar fırtınası uyarılarına kadar geniş bir alanda milyonlarca kişiyi etkiledi.Teksas'ta etkili olan kasırga, kuraklıkla mücadele eden bölgede yaygın ve elektrik kesintilerine neden oldu. Minnesota ve Nebraska'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle seyahatlerin tehlikeli hale geldiği belirtildi. Teksas'ta 360 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Louisiana ve Mississippi'de de binlerce kişi elektrik kesintisinden etkilendi.Fırtına, ülke genelinde seyahat gecikmelerine ve uçuş iptallerine de neden oldu. Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 280'den fazla uçuş iptal edildi ve 500'den fazlası ileri tarihe ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200823/abd-kiyilarina-ayni-anda-2-tropik-firtina-yaklasiyor-1042703996.html

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