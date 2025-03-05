Türk bilim insanları Antarktika'da: İnsanların su ekosistemine etkisi araştırıldı

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Türkiye'nin beyaz kıtadaki evi olarak nitelendirilen Horseshoe Adası'nda projelerini yürüten bilim insanları, bu kapsam adada yaşayan canlılarda ve sucul ekosistemlerde araştırmalar yapmak üzere su, buzul, toprak, sediment ve dışkı numuneleri topladı.