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Türk bilim insanları Antarktika'da: İnsanların su ekosistemine etkisi araştırıldı
Türk bilim insanları Antarktika'da: İnsanların su ekosistemine etkisi araştırıldı
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Türk bilim insanları, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da bölge kirliliği tespiti ve yaşayan canlıların sağlığını koruma hedefiyle... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Türk bilim insanları Antarktika'da: İnsanların su ekosistemine etkisi araştırıldı

13:49 05.03.2025
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Türk bilim insanları, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da bölge kirliliği tespiti ve yaşayan canlıların sağlığını koruma hedefiyle bölgede incelemelerde bulundu.
© AA / Şebnem Coşkun

Bilim insanları, Antarktika’nın flora ve faunanın korunması için insan kaynaklı kirleticiler ve kıtada görülen kuş gibi konularında çalışmalar yaptı.

Bilim insanları, Antarktika’nın flora ve faunanın korunması için insan kaynaklı kirleticiler ve kıtada görülen kuş gibi konularında çalışmalar yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Şebnem Coşkun

Bilim insanları, Antarktika’nın flora ve faunanın korunması için insan kaynaklı kirleticiler ve kıtada görülen kuş gibi konularında çalışmalar yaptı.

© AA / Şebnem Coşkun

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, özellikle canlılar ve canlı yaşamında yer alan insan kaynaklı kirleticilerin izini sürerek bölgede son yıllarda sayısı artan kuş gribi vakalarını da inceledi.

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, özellikle canlılar ve canlı yaşamında yer alan insan kaynaklı kirleticilerin izini sürerek bölgede son yıllarda sayısı artan kuş gribi vakalarını da inceledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Şebnem Coşkun

9.Ulusal Antartkika Bilim Seferi, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, özellikle canlılar ve canlı yaşamında yer alan insan kaynaklı kirleticilerin izini sürerek bölgede son yıllarda sayısı artan kuş gribi vakalarını da inceledi.

© AA / Şebnem Coşkun

Türkiye'nin beyaz kıtadaki evi olarak nitelendirilen Horseshoe Adası'nda projelerini yürüten bilim insanları, bu kapsam adada yaşayan canlılarda ve sucul ekosistemlerde araştırmalar yapmak üzere su, buzul, toprak, sediment ve dışkı numuneleri topladı.

Türkiye&#x27;nin beyaz kıtadaki evi olarak nitelendirilen Horseshoe Adası&#x27;nda projelerini yürüten bilim insanları, bu kapsam adada yaşayan canlılarda ve sucul ekosistemlerde araştırmalar yapmak üzere su, buzul, toprak, sediment ve dışkı numuneleri topladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Şebnem Coşkun

Türkiye'nin beyaz kıtadaki evi olarak nitelendirilen Horseshoe Adası'nda projelerini yürüten bilim insanları, bu kapsam adada yaşayan canlılarda ve sucul ekosistemlerde araştırmalar yapmak üzere su, buzul, toprak, sediment ve dışkı numuneleri topladı.

© AA / Şebnem Coşkun

Sefer katılımcıları arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Selma Sezen, yeni antimikrobiyal peptit üreten bakterilerin keşfi için Antarktika olduklarını belirterek, antibiyotik direncinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Sefer katılımcıları arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Selma Sezen, yeni antimikrobiyal peptit üreten bakterilerin keşfi için Antarktika olduklarını belirterek, antibiyotik direncinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Şebnem Coşkun

Sefer katılımcıları arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Selma Sezen, yeni antimikrobiyal peptit üreten bakterilerin keşfi için Antarktika olduklarını belirterek, antibiyotik direncinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

© AA / Şebnem Coşkun

Şu andaki hastalıkları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin etkinliğinin azaldığını dile getiren Sezen, "Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili uzun süredir bildirimlerde bulunuyor. Antarktika'da dünyadan farklı çevresel koşulların etkileriyle düzenlenmiş mikroorganizmalardan antimikrobiyal peptit üreten bakterileri araştırmayı hedefledik. O yüzden araştırmalarımızda buraya odaklandık. Deniz suyu örnekleri, buzul, toprak örnekleri ve çeşitli sediment örnekleri alarak mikroorganizmaların belirlenmesi yönünde araştırmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Şu andaki hastalıkları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin etkinliğinin azaldığını dile getiren Sezen, &quot;Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili uzun süredir bildirimlerde bulunuyor. Antarktika&#x27;da dünyadan farklı çevresel koşulların etkileriyle düzenlenmiş mikroorganizmalardan antimikrobiyal peptit üreten bakterileri araştırmayı hedefledik. O yüzden araştırmalarımızda buraya odaklandık. Deniz suyu örnekleri, buzul, toprak örnekleri ve çeşitli sediment örnekleri alarak mikroorganizmaların belirlenmesi yönünde araştırmalarımızı devam ettiriyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Şebnem Coşkun

Şu andaki hastalıkları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin etkinliğinin azaldığını dile getiren Sezen, "Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili uzun süredir bildirimlerde bulunuyor. Antarktika'da dünyadan farklı çevresel koşulların etkileriyle düzenlenmiş mikroorganizmalardan antimikrobiyal peptit üreten bakterileri araştırmayı hedefledik. O yüzden araştırmalarımızda buraya odaklandık. Deniz suyu örnekleri, buzul, toprak örnekleri ve çeşitli sediment örnekleri alarak mikroorganizmaların belirlenmesi yönünde araştırmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

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