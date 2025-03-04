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Von der Leyen: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
Von der Leyen: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği için hazırladıkları 'Avrupa'nın yeniden silahlanması planı' ile yaklaşık 800... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T14:59+0300
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sundu. 'Çok önemli ve tehlikeli zamanlardan' geçildiğinin altını çizen Von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden Von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır" dedi.Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Von der Leyen, bu nedenle 6 Mart Perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.Von der Leyen, mektubunda liderlere Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını özetlediğine işaret ederek, "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor" diye konuştu.Savunma harcamaları mali kuralların dışında tutulacak"Avrupa'yı yeniden silahlandırma planının ilk kısmı, ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımını serbest bırakmak" diyen AB Komisyonu Başkanı, ülkelerin mali durumlarının el vermesi halinde güvenliklerine daha fazla yatırım yapmaya hazır olduklarını anlattı.AB mali kurallarındaki cayma maddesinin etkinleştirilmesini teklif edeceklerine dikkati çeken von der Leyen, bununla üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artışın mali kuralları ihlal sayılmayacağını, böylece ülkelerin savunma harcamalarını rahat biçimde artırabileceklerini kaydetti.Von der Leyen, "AB üyesi ülkeler savunma harcamalarını ortalama olarak GSYH'larının yüzde 1,5'i oranında artırırsa, bu dört yıllık bir süre içinde yaklaşık 650 milyar avroluk bir mali alan yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.Ortak savunma sistemlerine 150 milyar avro"İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk kredi sağlayacak yeni bir araç olacak" diyen von der Leyen, bunun ortak savunma harcaması yapmakla ilgili olacağını, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dron karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasitelerin Avrupa genelinde artırılmasını içereceğini ifade etti.Von der Leyen, bunun üye ülkelerin taleplerini bir araya getirmelerine ve birlikte satın almalarına ve Ukrayna'ya acil askeri ekipman sağlamalarına yardımcı olacağını söyledi.AB bütçesini savunmaya yönlendirecekPlanın üçüncü noktasının AB bütçesinin gücünü kullanmak olduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda savunma yatırımlarına fonları yönlendirmek için hızla adımlar atılabileceğini belirtti. Von der Leyen, üye ülkelere savunma harcamalarını artırmak için uyum politikası programlarını kullanmak isteyip istemedikleri tercihini içeren seçenekler sunacağını anlattı.Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/ukrayna-ingiltereyle-kredi-anlasmasi-imzaladi-silah-uretiminde-kullanilacak-1094118435.html
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ursula von der leyen, ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, ukrayna, savunma bütçesi
ursula von der leyen, ab, avrupa birliği, ab zirvesi, brüksel, ukrayna, savunma bütçesi

Von der Leyen: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz

14:59 04.03.2025
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği için hazırladıkları 'Avrupa'nın yeniden silahlanması planı' ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sundu. 'Çok önemli ve tehlikeli zamanlardan' geçildiğinin altını çizen Von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.
Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden Von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır" dedi.
Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Von der Leyen, bu nedenle 6 Mart Perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.
Von der Leyen, mektubunda liderlere Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını özetlediğine işaret ederek, "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor" diye konuştu.

Savunma harcamaları mali kuralların dışında tutulacak

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma planının ilk kısmı, ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımını serbest bırakmak" diyen AB Komisyonu Başkanı, ülkelerin mali durumlarının el vermesi halinde güvenliklerine daha fazla yatırım yapmaya hazır olduklarını anlattı.
AB mali kurallarındaki cayma maddesinin etkinleştirilmesini teklif edeceklerine dikkati çeken von der Leyen, bununla üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artışın mali kuralları ihlal sayılmayacağını, böylece ülkelerin savunma harcamalarını rahat biçimde artırabileceklerini kaydetti.
Von der Leyen, "AB üyesi ülkeler savunma harcamalarını ortalama olarak GSYH'larının yüzde 1,5'i oranında artırırsa, bu dört yıllık bir süre içinde yaklaşık 650 milyar avroluk bir mali alan yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ortak savunma sistemlerine 150 milyar avro

"İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk kredi sağlayacak yeni bir araç olacak" diyen von der Leyen, bunun ortak savunma harcaması yapmakla ilgili olacağını, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dron karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasitelerin Avrupa genelinde artırılmasını içereceğini ifade etti.
Von der Leyen, bunun üye ülkelerin taleplerini bir araya getirmelerine ve birlikte satın almalarına ve Ukrayna'ya acil askeri ekipman sağlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

AB bütçesini savunmaya yönlendirecek

Planın üçüncü noktasının AB bütçesinin gücünü kullanmak olduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda savunma yatırımlarına fonları yönlendirmek için hızla adımlar atılabileceğini belirtti. Von der Leyen, üye ülkelere savunma harcamalarını artırmak için uyum politikası programlarını kullanmak isteyip istemedikleri tercihini içeren seçenekler sunacağını anlattı.
Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir" dedi.
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