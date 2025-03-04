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Kremlin: Rusya, İran'ın nükleer dosyası ile ilgili sorunu barışçıl yollarla çözmeye hazır
Kremlin: Rusya, İran'ın nükleer dosyası ile ilgili sorunu barışçıl yollarla çözmeye hazır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, İran nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran ile nükleer sorununun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.Açıklamasında, Trump'ın İran konusundaki teklifini Putin'in kabul ettiğini doğrulayamayacağını belirten Peskov, bu konuda kendisine yöneltilen soruya "Hayır, bunu doğrulayamam" dedi.Peskov yaptığı açıklamada, “Putin defalarca İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili sorunun sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirtmişti. İran'ın müttefiği ve ortağı olan Rusya da bu süreci kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırdır” dedi.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Donald Trump başkanlığındaki ABD, Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.Şubat ayı sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin İran'a karşı azami baskı politikası izlediği sürece nükleer anlaşma konusunda ABD ile müzakere etmeyeceğini vurgulamıştı.Daha önce Trump yönetimi, İran petrolünün yasadışı sevkiyatıyla bağlantılı olduğunu söylediği petrol brokerlerine, gemilere ve kişilere yeni bir dizi yaptırım uygulamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile nükleer anlaşma ve Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu söylemiş ancak dini lider Ali Hamaney'in ABD ile diyaloğa karşı çıktığı dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/rusya-devlet-baskani-yardimcisi-usakov-rusya-ve-abd-iran-konusunda-gorusmeler-yapmak-uzere-riyadda-1094194104.html
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koep, i̇ran, abd, tahran, sergey lavrov, mesud pezeşkiyan, donald trump, ayetullah ali hamaney, kremlin, dmitriy peskov
koep, i̇ran, abd, tahran, sergey lavrov, mesud pezeşkiyan, donald trump, ayetullah ali hamaney, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, İran'ın nükleer dosyası ile ilgili sorunu barışçıl yollarla çözmeye hazır

22:27 04.03.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Kremlin Sözcüsü Peskov, İran nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran ile nükleer sorununun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurguladı.
Açıklamasında, Trump'ın İran konusundaki teklifini Putin'in kabul ettiğini doğrulayamayacağını belirten Peskov, bu konuda kendisine yöneltilen soruya "Hayır, bunu doğrulayamam" dedi.
Peskov yaptığı açıklamada, “Putin defalarca İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili sorunun sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirtmişti. İran'ın müttefiği ve ortağı olan Rusya da bu süreci kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırdır” dedi.
2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Donald Trump başkanlığındaki ABD, Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.
Şubat ayı sonunda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin İran'a karşı azami baskı politikası izlediği sürece nükleer anlaşma konusunda ABD ile müzakere etmeyeceğini vurgulamıştı.
Daha önce Trump yönetimi, İran petrolünün yasadışı sevkiyatıyla bağlantılı olduğunu söylediği petrol brokerlerine, gemilere ve kişilere yeni bir dizi yaptırım uygulamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington ile nükleer anlaşma ve Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu söylemiş ancak dini lider Ali Hamaney'in ABD ile diyaloğa karşı çıktığı dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov: Rusya ve ABD, İran konusunda görüşmeler yapmak üzere Riyad'da anlaştı
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