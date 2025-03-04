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İzmir merkezli DHKP-C'ye yönelik ortak operasyon: 30 gözaltı
İzmir merkezli DHKP-C'ye yönelik ortak operasyon: 30 gözaltı
Sputnik Türkiye
MİT, Jandarma Terörle Mücadele ve İzmir Başsavcılığı tarafından DHKP-C'ye yönelik ortak operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün Kamu... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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jandarma genel komutanlığı terörle mücadele
operasyon
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ve MİT koordinasyonunda DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.İzmir, Ankara, Aydın, Bursa, Çorum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Ordu ve Sinop'taki operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'u yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Şüphelilerin, Kamu Emekçileri Cephesi'nde (KEC) aktif olarak yer aldıkları, örgüte fon toplama, eleman kazandırma çabasında oldukları, örgüt üyelerinin moral ve motivasyon için sosyal etkinlikler düzenledikleri belirtildi.İzmir'de yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını organize ettikleri öne sürülen şüphelilerin, toplum tarafından hassasiyet içeren işten çıkarma, iş kazası ve çevre-doğal hayatın korunması gibi konular ile ilgili gerçek ve tüzel kişilikler ile istişare ettikleri, hassasiyet içeren konuları istismar ederek amacından sapılmasını sağladıkları ve örgütsel eyleme dönüştürülmesini amaçlayarak tavır sergiledikleri, örgüt üyelerine finansman ve fon sağladıkları ve topladıkları tespit edildi.Soruşturmada, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, teknik ve fiziki takip ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesinin ardından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html
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i̇zmir, mi̇t, dhkp-c, jandarma genel komutanlığı terörle mücadele, operasyon, ortak operasyon
i̇zmir, mi̇t, dhkp-c, jandarma genel komutanlığı terörle mücadele, operasyon, ortak operasyon

İzmir merkezli DHKP-C'ye yönelik ortak operasyon: 30 gözaltı

11:15 04.03.2025
© Fotoğraf : AATürk polisi
Türk polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf : AA
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MİT, Jandarma Terörle Mücadele ve İzmir Başsavcılığı tarafından DHKP-C'ye yönelik ortak operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün Kamu Emekçileri Cephesi'nde (KEC) aktif olarak yer aldıkları belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ve MİT koordinasyonunda DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
İzmir, Ankara, Aydın, Bursa, Çorum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Ordu ve Sinop'taki operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 30'u yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin, Kamu Emekçileri Cephesi'nde (KEC) aktif olarak yer aldıkları, örgüte fon toplama, eleman kazandırma çabasında oldukları, örgüt üyelerinin moral ve motivasyon için sosyal etkinlikler düzenledikleri belirtildi.
İzmir'de yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarını organize ettikleri öne sürülen şüphelilerin, toplum tarafından hassasiyet içeren işten çıkarma, iş kazası ve çevre-doğal hayatın korunması gibi konular ile ilgili gerçek ve tüzel kişilikler ile istişare ettikleri, hassasiyet içeren konuları istismar ederek amacından sapılmasını sağladıkları ve örgütsel eyleme dönüştürülmesini amaçlayarak tavır sergiledikleri, örgüt üyelerine finansman ve fon sağladıkları ve topladıkları tespit edildi.
Soruşturmada, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, teknik ve fiziki takip ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesinin ardından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
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