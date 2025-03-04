2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beykoz belediye başkanı tutuklandı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
YAZI - YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi nasıl eridi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/2025-ramazan-bayrami-ne-zaman-tatil-kac-gun-surecek-9-gun-olur-mu-1094164552.html
2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?
2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?
Sputnik Türkiye
2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak, 1 Nisan Salı sona erecek. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak edilirken, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesi dikkat çekiyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?
2025-03-04T09:48+0300
2025-03-04T09:48+0300
türki̇ye
ramazan bayramı
okullar
okullar tatil
son dakika okullar tatil
tatil
resmi tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094165472_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_11ce0def663e264d4da07a515a6638b2.jpg
Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Bayram tatili süresi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak edilirken, "Bayram tatili 9 gün olur mu?", "Bayram tatili uzayacak mı?" gibi sorular da gündemde.Öğrenciler için sevindirici haber ise Ramazan Bayramı’nın ara tatil dönemine denk gelmesi. İlk ve orta dereceli okullarda 26 Mart’ta başlayacak olan ara tatil, 7 Nisan’da sona erecek. Bu durum, tatil süresinin daha uzun olabileceği beklentisini artırıyor.Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili resmi olarak kaç gün? Tatilin 9 güne çıkma ihtimali var mı? İşte detaylar…Ramazan Bayramı ne zaman?Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. İşte bayramın günleri:Bayram tatili kaç gün sürecek?Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürecek. Ancak hafta sonu ve ara tatil ile birleşip uzayabilir mi? İşte hesaplanan süreler:Bayram tatili 9 gün olur mu?Bayram tatilinin 9 gün olması için 2-3 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak şu an için böyle bir karar alınmadı. Hükümetin resmi açıklaması bekleniyor.Genellikle uzun tatil kararları, turizmi canlandırmak için alınabiliyor. Eğer 2-3 Nisan’da tatil kararı çıkarsa, çalışanlar ve öğrenciler 29 Mart – 7 Nisan arasında tam 9 gün tatil yapabilir.Bayram tatili ara tatil ile çakışıyor mu?2025 yılında Ramazan Bayramı, ara tatil dönemine denk geliyor. İlk ve orta dereceli okullarda ara tatil 26 Mart'ta başlayacak, 7 Nisan’da sona erecek.Bu durumda öğrenciler için Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsıyor. Eğer 9 gün tatil kararı çıkarsa, bayram tatili ve ara tatil birleşerek uzun bir tatil dönemi oluşabilir.Resmi açıklamalar bekleniyorRamazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir karar alınmadı. Devletin alacağı karara bağlı olarak tatil süresi uzayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ramazan-2025-ne-zaman-basliyor-diyanetin-takvimine-gore-ilk-sahur-ve-kadir-gecesi-tarihi-1093886688.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094165472_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a8121f53b660fba00f858d670bbd1ca1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ramazan bayramı, okullar, okullar tatil, son dakika okullar tatil, tatil, resmi tatil
ramazan bayramı, okullar, okullar tatil, son dakika okullar tatil, tatil, resmi tatil

2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?

09:48 04.03.2025
© AARamazan Bayramı
Ramazan Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
Abone ol
2025 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı, ara tatile denk geliyor mu? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Bayram tatili süresi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak edilirken, "Bayram tatili 9 gün olur mu?", "Bayram tatili uzayacak mı?" gibi sorular da gündemde.
Öğrenciler için sevindirici haber ise Ramazan Bayramı’nın ara tatil dönemine denk gelmesi. İlk ve orta dereceli okullarda 26 Mart’ta başlayacak olan ara tatil, 7 Nisan’da sona erecek. Bu durum, tatil süresinin daha uzun olabileceği beklentisini artırıyor.
Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili resmi olarak kaç gün? Tatilin 9 güne çıkma ihtimali var mı? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. İşte bayramın günleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Bayram tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürecek. Ancak hafta sonu ve ara tatil ile birleşip uzayabilir mi? İşte hesaplanan süreler:
Arefe günü (yarım gün): 29 Mart Cumartesi
Bayram (3 gün): 30 Mart – 1 Nisan
Bayram sonrası Çarşamba, Perşembe ve Cuma tatil ilan edilirse: 9 gün tatil olabilir.

Bayram tatili 9 gün olur mu?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 2-3 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak şu an için böyle bir karar alınmadı. Hükümetin resmi açıklaması bekleniyor.
Genellikle uzun tatil kararları, turizmi canlandırmak için alınabiliyor. Eğer 2-3 Nisan’da tatil kararı çıkarsa, çalışanlar ve öğrenciler 29 Mart – 7 Nisan arasında tam 9 gün tatil yapabilir.

Bayram tatili ara tatil ile çakışıyor mu?

2025 yılında Ramazan Bayramı, ara tatil dönemine denk geliyor. İlk ve orta dereceli okullarda ara tatil 26 Mart'ta başlayacak, 7 Nisan’da sona erecek.
Bu durumda öğrenciler için Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsıyor. Eğer 9 gün tatil kararı çıkarsa, bayram tatili ve ara tatil birleşerek uzun bir tatil dönemi oluşabilir.

Resmi açıklamalar bekleniyor

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir karar alınmadı. Devletin alacağı karara bağlı olarak tatil süresi uzayabilir.
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
TÜRKİYE
Ramazan 2025 ne zaman başlıyor? Diyanet'in takvimine göre ilk sahur ve Kadir Gecesi tarihi
22 Şubat, 11:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала