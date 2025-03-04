https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/2025-ramazan-bayrami-ne-zaman-tatil-kac-gun-surecek-9-gun-olur-mu-1094164552.html

2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?

2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek, 9 gün olur mu?

Sputnik Türkiye

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak, 1 Nisan Salı sona erecek. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak edilirken, bayramın okulların ara tatiline denk gelmesi dikkat çekiyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman?

2025-03-04T09:48+0300

2025-03-04T09:48+0300

2025-03-04T09:48+0300

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Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor. Bayram tatili süresi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak edilirken, "Bayram tatili 9 gün olur mu?", "Bayram tatili uzayacak mı?" gibi sorular da gündemde.Öğrenciler için sevindirici haber ise Ramazan Bayramı’nın ara tatil dönemine denk gelmesi. İlk ve orta dereceli okullarda 26 Mart’ta başlayacak olan ara tatil, 7 Nisan’da sona erecek. Bu durum, tatil süresinin daha uzun olabileceği beklentisini artırıyor.Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili resmi olarak kaç gün? Tatilin 9 güne çıkma ihtimali var mı? İşte detaylar…Ramazan Bayramı ne zaman?Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. İşte bayramın günleri:Bayram tatili kaç gün sürecek?Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün sürecek. Ancak hafta sonu ve ara tatil ile birleşip uzayabilir mi? İşte hesaplanan süreler:Bayram tatili 9 gün olur mu?Bayram tatilinin 9 gün olması için 2-3 Nisan tarihlerinin de tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak şu an için böyle bir karar alınmadı. Hükümetin resmi açıklaması bekleniyor.Genellikle uzun tatil kararları, turizmi canlandırmak için alınabiliyor. Eğer 2-3 Nisan’da tatil kararı çıkarsa, çalışanlar ve öğrenciler 29 Mart – 7 Nisan arasında tam 9 gün tatil yapabilir.Bayram tatili ara tatil ile çakışıyor mu?2025 yılında Ramazan Bayramı, ara tatil dönemine denk geliyor. İlk ve orta dereceli okullarda ara tatil 26 Mart'ta başlayacak, 7 Nisan’da sona erecek.Bu durumda öğrenciler için Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsıyor. Eğer 9 gün tatil kararı çıkarsa, bayram tatili ve ara tatil birleşerek uzun bir tatil dönemi oluşabilir.Resmi açıklamalar bekleniyorRamazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir karar alınmadı. Devletin alacağı karara bağlı olarak tatil süresi uzayabilir.

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