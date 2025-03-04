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Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Sular çekildi, gizli su gözesi ortaya çıktı
Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Sular çekildi, gizli su gözesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle hızla çekiliyor. Su seviyesinin düşmesiyle gölü besleyen bir su gözesi... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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beyşehir gölü, kuraklık, su seviyesi, su gözü, bilinçsiz sulama, ekosistem, çevre sorunu, tatlı su gölü
beyşehir gölü, kuraklık, su seviyesi, su gözü, bilinçsiz sulama, ekosistem, çevre sorunu, tatlı su gölü

Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Sular çekildi, gizli su gözesi ortaya çıktı

12:15 04.03.2025
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Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle hızla çekiliyor. Su seviyesinin düşmesiyle gölü besleyen bir su gözesi gün yüzüne çıktı.
© AA / Seyit Konyalı

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle alarm veriyor.

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle alarm veriyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Seyit Konyalı

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle alarm veriyor.

© AA / Seyit Konyalı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önceden böyle görünüyordu.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önceden böyle görünüyordu. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Seyit Konyalı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önceden böyle görünüyordu.

© AA / Seyit Konyalı

Son yıllarda su seviyesinin giderek düşmesi, gölde ekolojik dengenin bozulmasına yol açarken, şimdiye kadar su altında kalan bir su gözesi ortaya çıktı.

Son yıllarda su seviyesinin giderek düşmesi, gölde ekolojik dengenin bozulmasına yol açarken, şimdiye kadar su altında kalan bir su gözesi ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Seyit Konyalı

Son yıllarda su seviyesinin giderek düşmesi, gölde ekolojik dengenin bozulmasına yol açarken, şimdiye kadar su altında kalan bir su gözesi ortaya çıktı.

© AA / Seyit Konyalı

Renkli görünümüyle dikkat çeken bu doğal kaynak, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda göldeki su kaybının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Renkli görünümüyle dikkat çeken bu doğal kaynak, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda göldeki su kaybının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Seyit Konyalı

Renkli görünümüyle dikkat çeken bu doğal kaynak, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda göldeki su kaybının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, su seviyesindeki azalmanın devam etmesi halinde Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, su seviyesindeki azalmanın devam etmesi halinde Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar, su seviyesindeki azalmanın devam etmesi halinde Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor.

© AA / Seyit Konyalı

Yetkililer, su tasarrufu ve sürdürülebilir kullanım için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, su tasarrufu ve sürdürülebilir kullanım için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Seyit Konyalı

Yetkililer, su tasarrufu ve sürdürülebilir kullanım için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar ayrıca, gölün korunması için yeni projelerin devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, gölün korunması için yeni projelerin devreye sokulması gerektiğini belirtiyor. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Seyit Konyalı

Uzmanlar ayrıca, gölün korunması için yeni projelerin devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.

© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.

© AA / Seyit Konyalı

Önceki yıllara ait görüntülerle karşılaştırıldığında suyun ne kadar çekildiği net bir şekilde görülebiliyor.

Önceki yıllara ait görüntülerle karşılaştırıldığında suyun ne kadar çekildiği net bir şekilde görülebiliyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Seyit Konyalı

Önceki yıllara ait görüntülerle karşılaştırıldığında suyun ne kadar çekildiği net bir şekilde görülebiliyor.

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