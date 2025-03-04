Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Sular çekildi, gizli su gözesi ortaya çıktı

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle alarm veriyor.
Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle alarm veriyor.
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önceden böyle görünüyordu.
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önceden böyle görünüyordu.
Son yıllarda su seviyesinin giderek düşmesi, gölde ekolojik dengenin bozulmasına yol açarken, şimdiye kadar su altında kalan bir su gözesi ortaya çıktı.
Son yıllarda su seviyesinin giderek düşmesi, gölde ekolojik dengenin bozulmasına yol açarken, şimdiye kadar su altında kalan bir su gözesi ortaya çıktı.
Renkli görünümüyle dikkat çeken bu doğal kaynak, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda göldeki su kaybının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.
Renkli görünümüyle dikkat çeken bu doğal kaynak, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda göldeki su kaybının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, su seviyesindeki azalmanın devam etmesi halinde Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, su seviyesindeki azalmanın devam etmesi halinde Beyşehir Gölü’nün ekosisteminin tehlikeye gireceği konusunda uyarıyor.
Yetkililer, su tasarrufu ve sürdürülebilir kullanım için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
Yetkililer, su tasarrufu ve sürdürülebilir kullanım için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlar ayrıca, gölün korunması için yeni projelerin devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.
Uzmanlar ayrıca, gölün korunması için yeni projelerin devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.
Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.
Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.
Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.
Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.
Önceki yıllara ait görüntülerle karşılaştırıldığında suyun ne kadar çekildiği net bir şekilde görülebiliyor.
Önceki yıllara ait görüntülerle karşılaştırıldığında suyun ne kadar çekildiği net bir şekilde görülebiliyor.