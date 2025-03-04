Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Sular çekildi, gizli su gözesi ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle hızla çekiliyor. Su seviyesinin düşmesiyle gölü besleyen bir su gözesi gün yüzüne çıktı.