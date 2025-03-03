https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/tihek-damsiz-musteri-kabul-etmeyen-otele-ayrimcilik-cezasi-kesti-1094143000.html

TİHEK, iki erkek müşteriyi 'damsız' kabul etmeyen otele ayrımcılık cezası kesti

TİHEK, iki erkek müşteriyi 'damsız' kabul etmeyen otele ayrımcılık cezası kesti

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir otelde iki erkeğin aynı odada kalmasına izin vermeyen bir otele 'ayrımcılık' nedeniyle TİHEK tarafından 141 bin 934 lira para cezası kesildi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T12:55+0300

2025-03-03T12:55+0300

2025-03-03T13:34+0300

türki̇ye

türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)

antalya

ayrımcılık

ceza

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tek başına ya da iki erkeğin aynı odada kalmasına izin vermeyen otellere üst sınırdan ceza kesmeye devam ediyor. Son olarak Antalya’da iki erkek arkadaşın parasını ödedikleri halde rezervasyonlarını iptal eden otelin ayrımcılık yaptığına karar veren TİHEK, 141 bin 934 TL ceza kesti.Erkek kontenjanımız dolduAlanya’da tatil yapmak isteyen M.E.L. ve arkadaşı, konaklamak için bir otelin web sitesi üzerinden 26-29 Temmuz 2024 tarihleri arasına rezervasyon yaptırdı. Ancak oteli arayarak oda numaralarını öğrenmek istediklerinde rezervasyonlarının erkek kontenjanının dolduğu ve iki erkek olarak konaklamalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendi.Ödemeyi yapmalarına ve tatil planlarını bu doğrultuda ayarlamalarına rağmen, iki arkadaş otelden olumlu bir geri dönüş alamadı. Uçak biletlerini satın aldıklarını ve çalıştıkları kurumdan izin aldıklarını belirten tatilciler, mağdur edildiklerini ifade ederek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.Damsız girilmez kuralıTİHEK’in savunma istediği otelin avukatı, toplumsal durumların dikkate alınması gerektiğini belirterek, bazı mekanlarda uygulanan damsız girilmez kuralına benzer bir sistem uygulandığını savundu. Otel yönetimi, erkek gruplarının aşırı alkollü eğlencelere katılması ve diğer misafirleri rahatsız edebilecek davranışlarda bulunması ihtimaline karşı bu tür bir uygulamanın tercih edildiğini savundu.Erkeklere yönelik ayrımcılıkTİHEK, başvuruyu değerlendirerek otelin tutumunun ayrımcılık içerdiğine hükmetti. M.E.L.’nin sunduğu belgeler ve telefon görüşmeleri incelendikten sonra, uygulamanın erkeklere yönelik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği belirlendi. Otelin savunmasının varsayım ve önyargılara dayandığını tespit eden TİHEK, bu uygulamanın herhangi bir objektif ve makul gerekçeye dayanmadığı sonucuna vardı. Bu gerekçeyle işletmeye 141 bin 934 TL idari para cezası kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/depremzedeleri-secim-sonrasi-otelden-cikarmak-isteyen-belediyeye-ayrimcilik-cezasi--1089003380.html

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