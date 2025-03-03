https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/japonyada-144-saattir-yanan-orman-kontrol-altina-alinamadi-2-bin-100-hektar-kule-dondu-1094153882.html
Japonya'da 144 saattir yanan orman kontrol altına alınamadı: 2 bin 100 hektar küle döndü
Japonya'da 144 saattir yanan orman kontrol altına alınamadı: 2 bin 100 hektar küle döndü
Sputnik Türkiye
Japonya'da 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi. Yetkililer, yangına karşı 2 binden fazla... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T19:20+0300
2025-03-03T19:20+0300
2025-03-03T19:20+0300
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Japonya'nın kuzeydoğusunda başlayan orman yangınında söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü. Yetkililer, yangına müdahale etmek üzere ülke genelinden 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini ve yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini açıkladı. Yangın nedeniyle 80'den fazla bina hasar görürken, yaklaşık bin 200 kişi tahliye edildi ve bölgedeki çalışmalar sırasında yanmış bir ceset bulundu. Ofunato Valisi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/ankara-akyurtta-yatak-fabrikasinda-yangin-alevler-kisa-surede-yayildi-1094105012.html
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japonya, orman, orman yangını, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, japon, japon denizi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
japonya, orman, orman yangını, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, japon, japon denizi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Japonya'da 144 saattir yanan orman kontrol altına alınamadı: 2 bin 100 hektar küle döndü
Japonya'da 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi. Yetkililer, yangına karşı 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini, dumanların yerleşim alanlarına yöneldiğini ve 80'den fazla binanın hasar gördüğünü açıkladı.
Japonya'nın kuzeydoğusunda başlayan orman yangınında söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü. Yetkililer, yangına müdahale etmek üzere ülke genelinden 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini ve yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini açıkladı. Yangın nedeniyle 80'den fazla bina hasar görürken, yaklaşık bin 200 kişi tahliye edildi ve bölgedeki çalışmalar sırasında yanmış bir ceset bulundu. Ofunato Valisi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.