https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/japonyada-144-saattir-yanan-orman-kontrol-altina-alinamadi-2-bin-100-hektar-kule-dondu-1094153882.html

Japonya'da 144 saattir yanan orman kontrol altına alınamadı: 2 bin 100 hektar küle döndü

Japonya'da 144 saattir yanan orman kontrol altına alınamadı: 2 bin 100 hektar küle döndü

Sputnik Türkiye

Japonya'da 26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi. Yetkililer, yangına karşı 2 binden fazla... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T19:20+0300

2025-03-03T19:20+0300

2025-03-03T19:20+0300

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Japonya'nın kuzeydoğusunda başlayan orman yangınında söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.26 Şubat'ta başlayan orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü. Yetkililer, yangına müdahale etmek üzere ülke genelinden 2 binden fazla itfaiyecinin görevlendirildiğini ve yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlediğini açıkladı. Yangın nedeniyle 80'den fazla bina hasar görürken, yaklaşık bin 200 kişi tahliye edildi ve bölgedeki çalışmalar sırasında yanmış bir ceset bulundu. Ofunato Valisi, alevlerin daha da yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

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