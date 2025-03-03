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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/dilan-polat-bosanacagiz-dedi-engin-polattan-aciklama-geldi-buralarda-olmayacagiz-1094133197.html
Dilan Polat ‘Boşanacağız’ dedi, Engin Polat'tan açıklama geldi: 'Buralarda olmayacağız'
Dilan Polat ‘Boşanacağız’ dedi, Engin Polat'tan açıklama geldi: 'Buralarda olmayacağız'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı açıklamayla eşi Engin Polat ile boşanacaklarını duyurdu. Ancak kısa süre sonra Engin Polat’tan tam tersi bir... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T08:48+0300
2025-03-03T08:48+0300
engin polat
dilan polat
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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı. Paylaşımında, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. İyi niyetimle zarar verdiğimi fark ettim ve uzaklaşmak istiyorum. Yaşama hevesim de kalmadı. Engin Polat ile yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.Engin Polat’tan ters köşe açıklama: 'Ayrılmıyoruz'Dilan Polat’ın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, Engin Polat’tan bambaşka bir açıklama geldi. Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi. Bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız” diyerek boşanmayacaklarını belirtti.Gözaltı süreci ve sonrasıÇift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan çift, olay sonrası sessizliğini bozarak peş peşe açıklamalar yaptı.Çift sosyal medyadan çekiliyor mu?Dilan Polat’ın boşanma açıklaması ve ardından gelen Engin Polat’ın “Buralarda olmayacağız” sözleri, çiftin bir süre sosyal medyadan uzak duracağı şeklinde yorumlandı.Sosyal medyada gündem oldularÇiftin açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi takipçileri Dilan Polat’ın açıklamasının gerçek olduğunu düşünürken, bazıları ise çiftin gündemde kalmak için bu tür açıklamalar yaptığını savundu.Gerçekten boşanacaklar mı?Henüz Dilan Polat’tan açıklamaya dair bir düzeltme gelmemesi, boşanma ihtimalini gündemde tutarken, Engin Polat’ın net ifadeleri ise sürecin düşündüğünden farklı ilerleyebileceğini gösteriyor. Çiftin önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/sakir-pasa-ailesi-dizisinde-yeni-kriz-iddialari-gundemde-yayin-duracak-mi-final-mi-yapiyor-1094132738.html
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engin polat, dilan polat
engin polat, dilan polat

Dilan Polat ‘Boşanacağız’ dedi, Engin Polat'tan açıklama geldi: 'Buralarda olmayacağız'

08:48 03.03.2025
© İHADilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© İHA
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı açıklamayla eşi Engin Polat ile boşanacaklarını duyurdu. Ancak kısa süre sonra Engin Polat’tan tam tersi bir açıklama geldi. Son dönemde adları uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen çift, yaşanan gelişmelerin ardından "Buralarda olmayacağız" diyerek sosyal medyadan çekileceklerinin sinyalini verdi.
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı. Paylaşımında, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. İyi niyetimle zarar verdiğimi fark ettim ve uzaklaşmak istiyorum. Yaşama hevesim de kalmadı. Engin Polat ile yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Engin Polat’tan ters köşe açıklama: 'Ayrılmıyoruz'

Dilan Polat’ın bu açıklaması sosyal medyada gündem olurken, Engin Polat’tan bambaşka bir açıklama geldi. Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi. Bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız” diyerek boşanmayacaklarını belirtti.

Gözaltı süreci ve sonrası

Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan çift, olay sonrası sessizliğini bozarak peş peşe açıklamalar yaptı.

Çift sosyal medyadan çekiliyor mu?

Dilan Polat’ın boşanma açıklaması ve ardından gelen Engin Polat’ın “Buralarda olmayacağız” sözleri, çiftin bir süre sosyal medyadan uzak duracağı şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyada gündem oldular

Çiftin açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi takipçileri Dilan Polat’ın açıklamasının gerçek olduğunu düşünürken, bazıları ise çiftin gündemde kalmak için bu tür açıklamalar yaptığını savundu.

Gerçekten boşanacaklar mı?

Henüz Dilan Polat’tan açıklamaya dair bir düzeltme gelmemesi, boşanma ihtimalini gündemde tutarken, Engin Polat’ın net ifadeleri ise sürecin düşündüğünden farklı ilerleyebileceğini gösteriyor. Çiftin önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
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