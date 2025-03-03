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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/ak-parti-sozcusu-omer-celik-sabotajlara-karsi-teyakkuz-halindeyiz-verilen-bir-taviz-yoktur-1094151098.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sabotajlara karşı teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sabotajlara karşı teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefini ulaşılması için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T17:09+0300
2025-03-03T17:09+0300
türki̇ye
ömer çelik
ak parti
ak parti myk toplantısı
ak parti genel merkezi
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AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konuştu. Çelik, terörsüz Türkiye hedefi için ortaya çıkanlar konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, "Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır " dedi. Çelik, konuşmasında, "MYK toplantısına girerken devlet hangi tavizi verdi şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al ver süreci yoktur. Esas olan bütün sorunların demokrasi yolu ile çözülmesi" ifadelerini kullandı. Adına ne denirse densin vurgusu Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle: "Bölgeyi kaosa götürmek isteyenlerin, bölge halklarına daha çok acı ve gözyaşı döktürmek isteyenlerin siyaseti dikkate alındığında, vatandaşlarımızın hepsinin birlikteliğinde iç cepheyi güçlendirme açısından verilen mesaj, hem terörsüz Türkiye yaklaşımındaki mesaj bütün Orta Doğu'yu kapsayacak vizyonun çekirdeğidir. Irak, Suriye açısından da herhangi şekilde terör oluşumlarını istemediğimizi de bu şekilde ortaya koyduk. İlkeler açık ve net; silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, bütün şubeleri ile feshedilmesi. Adına ne denirse densin bütün bu terör yapıların bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılması hedefimizdir. Kardeşliğin daha da güçlenmesi için kardeşlik siyasetini ortaya koymaya çalıştık. Biz herhangi bir devlet ya da ona bağlı vekil unsurlar herhangi bir şekilde Kürt, Arap, Türk kardeşlerimize, kim olursa olsun bölge halkına silah çekerse Türkiye bunun karşısında olacak dedik ve bunu kararlı şekilde sürdürüyoruz. Çok geniş ve çok boyutlu yaklaşımımız var. Terör örgütlerinin feshedilmesi için bir adım atmaya kalkılsa bazı devletler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını gördük.Örtülü faaliyetleri yakından biliyoruzSuriye'deki devrimden sonra en çarpıcı haberlerden biri bazı devlet üslerinde bazı terör örgütlerine ait kıyafetlerin bulunmasıydı. A karargahı ele geçirildiğinde B karargahının kıyafetleri bulunur. Bunlar bize fikir veren olaylardır. Karmaşık tabloların bölgede olduğunu, örtülü faaliyetleri yakından biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye için çalışmalara gerekli özenin gösterilmesinin altını çizdi. Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir.Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır.Al ver süreci yokMYK toplantısına girerken devlet hangi tavizi verdi şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al ver süreci yoktur. Esas olan bütün sorunların demokrasi yolu ile çözülmesidir. Bu sorunların çözümü daha çok demokrasidir. Siyasetin işlem gücünün daha da artırılmasıdır. Bazı kişilerin şehit ailelerine dönük yanlış söylem kullanıyor. Cumhurbaşkanımız her zaman ilk iftarını şehit aileleri ile yapmıştır. Şehitlerimiz bu ülkenin birliği için bu fedakarlığı yaptı, bunun farkındayız, bunu başımızın üzerinde taşıyoruz. Bu emanete, yani vatanımızın hür ve bağımsız olmasına, birliğimizin korunmasına, geleceğine en sağlam adımlarla yürümesine sahip çıkacağız. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adımın ortaya çıkmayacaktır.Bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir takım iddialarda bulunuluyor. Anayasa, bayrak, devlet, millet tanımı ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılacağı dair iddialarda bulunuluyor.Kardeşlik siyasetimizden vazgeçmeyeceğiz. Tarih bilincimiz Türk Küt birlikteliğinin, Alevi Sünni birlikteliğinin mümkün kılındığını göstermiştir. Bunu Türkiye'nin düşmanları istemez. Aramıza fitne sokmaya çalışanlarının yaptığı düşmanlık hepimizi hedef almakta. Bunun önünde engel olanlara direniriz. Terör örgütünün lağvedilmesi ile bu sonuca ulaşacağız. Bir takım sözlerin verilip tutulmamasına karşı, terörden nemalanmaya çalışanlara karşı dikkatimizi koruyacağız. Dikkatle takip edilmesi gereken, sabotajlara karşı titiz olunması gereken bir süreçtir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ak-parti-sozcusu-omer-celik-pkk-teror-orgutu-tum-unsurlariyla-silah-birakmali-kendisini-1094084507.html
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ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti genel merkezi
ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı, ak parti genel merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sabotajlara karşı teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur

17:09 03.03.2025
© AA / Metin AktaşAK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Metin Aktaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefini ulaşılması için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini belirten Çelik, 'Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir' ifadelerini kullandı.
AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konuştu. Çelik, terörsüz Türkiye hedefi için ortaya çıkanlar konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtirken, "Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır " dedi. Çelik, konuşmasında, "MYK toplantısına girerken devlet hangi tavizi verdi şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al ver süreci yoktur. Esas olan bütün sorunların demokrasi yolu ile çözülmesi" ifadelerini kullandı.

Adına ne denirse densin vurgusu

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
"Bölgeyi kaosa götürmek isteyenlerin, bölge halklarına daha çok acı ve gözyaşı döktürmek isteyenlerin siyaseti dikkate alındığında, vatandaşlarımızın hepsinin birlikteliğinde iç cepheyi güçlendirme açısından verilen mesaj, hem terörsüz Türkiye yaklaşımındaki mesaj bütün Orta Doğu'yu kapsayacak vizyonun çekirdeğidir. Irak, Suriye açısından da herhangi şekilde terör oluşumlarını istemediğimizi de bu şekilde ortaya koyduk. İlkeler açık ve net; silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, bütün şubeleri ile feshedilmesi. Adına ne denirse densin bütün bu terör yapıların bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılması hedefimizdir. Kardeşliğin daha da güçlenmesi için kardeşlik siyasetini ortaya koymaya çalıştık. Biz herhangi bir devlet ya da ona bağlı vekil unsurlar herhangi bir şekilde Kürt, Arap, Türk kardeşlerimize, kim olursa olsun bölge halkına silah çekerse Türkiye bunun karşısında olacak dedik ve bunu kararlı şekilde sürdürüyoruz. Çok geniş ve çok boyutlu yaklaşımımız var. Terör örgütlerinin feshedilmesi için bir adım atmaya kalkılsa bazı devletler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını gördük.

Örtülü faaliyetleri yakından biliyoruz

Suriye'deki devrimden sonra en çarpıcı haberlerden biri bazı devlet üslerinde bazı terör örgütlerine ait kıyafetlerin bulunmasıydı. A karargahı ele geçirildiğinde B karargahının kıyafetleri bulunur. Bunlar bize fikir veren olaylardır. Karmaşık tabloların bölgede olduğunu, örtülü faaliyetleri yakından biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye için çalışmalara gerekli özenin gösterilmesinin altını çizdi. Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir.
Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Verilen bir taviz yoktur. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır.

Al ver süreci yok

MYK toplantısına girerken devlet hangi tavizi verdi şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al ver süreci yoktur. Esas olan bütün sorunların demokrasi yolu ile çözülmesidir. Bu sorunların çözümü daha çok demokrasidir. Siyasetin işlem gücünün daha da artırılmasıdır. Bazı kişilerin şehit ailelerine dönük yanlış söylem kullanıyor. Cumhurbaşkanımız her zaman ilk iftarını şehit aileleri ile yapmıştır. Şehitlerimiz bu ülkenin birliği için bu fedakarlığı yaptı, bunun farkındayız, bunu başımızın üzerinde taşıyoruz. Bu emanete, yani vatanımızın hür ve bağımsız olmasına, birliğimizin korunmasına, geleceğine en sağlam adımlarla yürümesine sahip çıkacağız. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adımın ortaya çıkmayacaktır.
Bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir takım iddialarda bulunuluyor. Anayasa, bayrak, devlet, millet tanımı ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılacağı dair iddialarda bulunuluyor.
Kardeşlik siyasetimizden vazgeçmeyeceğiz. Tarih bilincimiz Türk Küt birlikteliğinin, Alevi Sünni birlikteliğinin mümkün kılındığını göstermiştir. Bunu Türkiye'nin düşmanları istemez. Aramıza fitne sokmaya çalışanlarının yaptığı düşmanlık hepimizi hedef almakta. Bunun önünde engel olanlara direniriz. Terör örgütünün lağvedilmesi ile bu sonuca ulaşacağız. Bir takım sözlerin verilip tutulmamasına karşı, terörden nemalanmaya çalışanlara karşı dikkatimizi koruyacağız. Dikkatle takip edilmesi gereken, sabotajlara karşı titiz olunması gereken bir süreçtir."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK, YPG, PYD hangi isimle olursa olsun tüm uzantılarıyla terör örgütü kendini feshetmeli
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