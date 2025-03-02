DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dem-parti-es-genel-baskani-bakirhan-uzatilan-el-havada-kalmamali-1094122061.html
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çağrı boşta kalmamalı... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:43+0300
2025-03-02T15:43+0300
poli̇ti̇ka
abdullah öcalan
pkk
tuncer bakırhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094122150_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d30e4f5f1aeda07836f77cef64a7f5f8.jpg
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz" diye konuştu.Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar" ifadelerini kullandı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/mhp-genel-baskani-bahceli-imralida-kaleme-alinan-aciklama-bastan-sona-degerli-ve-onemlidir-1094115339.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094122150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_600b8b21d5243e40ba5ee5a4680aef20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan
abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı

15:43 02.03.2025
© AA / Abdullah GüçlüDEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / Abdullah Güçlü
Abone ol
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.
Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz" diye konuştu.
Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir
Dün, 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала