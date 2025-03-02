https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/dem-parti-es-genel-baskani-bakirhan-uzatilan-el-havada-kalmamali-1094122061.html
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çağrı boşta kalmamalı... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:43+0300
2025-03-02T15:43+0300
2025-03-02T15:43+0300
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz" diye konuştu.Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar" ifadelerini kullandı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/mhp-genel-baskani-bahceli-imralida-kaleme-alinan-aciklama-bastan-sona-degerli-ve-onemlidir-1094115339.html
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abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan
abdullah öcalan, pkk, tuncer bakırhan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Uzatılan el havada kalmamalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.
Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz" diye konuştu.
Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar" ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" değerlendirmesinde bulundu.