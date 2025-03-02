https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/ayni-bolgede-bir-ayda-ikinci-kez-kocaelide-metro-calismasi-sirasinda-metan-gazi-cikti-1094127218.html

Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı

Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı meydana geldi. Kartepe'de 17 şubatta da metan gazı bulunmuştu. 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T21:02+0300

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı meydana geldi.Gazı fark eden çalışanların AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber vermesi üzerine güvenlik önlemi dahilinde gazdan numune alındı.Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/afad-basinda-bekliyor-metro-insaatinda-metan-gazi-cikti-sondurulemiyor-1093761325.html

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