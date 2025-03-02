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Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı
Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı meydana geldi. Kartepe'de 17 şubatta da metan gazı bulunmuştu. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı meydana geldi.Gazı fark eden çalışanların AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber vermesi üzerine güvenlik önlemi dahilinde gazdan numune alındı.Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/afad-basinda-bekliyor-metro-insaatinda-metan-gazi-cikti-sondurulemiyor-1093761325.html
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kocaeli, metan, metro
kocaeli, metan, metro

Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı

21:02 02.03.2025 (güncellendi: 21:30 02.03.2025)
© AA / Tahir Turan EroğluKocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı meydana geldi. Kartepe'de 17 şubatta da metan gazı bulunmuştu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı meydana geldi.
Gazı fark eden çalışanların AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber vermesi üzerine güvenlik önlemi dahilinde gazdan numune alındı.
Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.
Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.
Kocaeli metan gazı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
TÜRKİYE
AFAD başında bekliyor: Metro inşaatında metan gazı çıktı, prosedür gereği sönene kadar beklenecek
18 Şubat, 11:39
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