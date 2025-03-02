https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/ayni-bolgede-bir-ayda-ikinci-kez-kocaelide-metro-calismasi-sirasinda-metan-gazi-cikti-1094127218.html
Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı
Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı meydana geldi. Kartepe'de 17 şubatta da metan gazı bulunmuştu. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T21:02+0300
2025-03-02T21:02+0300
2025-03-02T21:30+0300
türki̇ye
kocaeli
metan
metro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094127061_0:1037:2048:2189_1920x0_80_0_0_7507230730ab1abbd9273f0579fbf7ca.jpg
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı meydana geldi.Gazı fark eden çalışanların AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber vermesi üzerine güvenlik önlemi dahilinde gazdan numune alındı.Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/afad-basinda-bekliyor-metro-insaatinda-metan-gazi-cikti-sondurulemiyor-1093761325.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094127061_0:845:2048:2381_1920x0_80_0_0_e3fef7d0dac7594bf012c033dcf864f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, metan, metro
Aynı bölgede bir ayda ikinci kez: Kocaeli'de metro çalışması sırasında metan gazı çıktı
21:02 02.03.2025 (güncellendi: 21:30 02.03.2025)
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı meydana geldi. Kartepe'de 17 şubatta da metan gazı bulunmuştu.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı meydana geldi.
Gazı fark eden çalışanların AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber vermesi üzerine güvenlik önlemi dahilinde gazdan numune alındı.
Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.
Bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.