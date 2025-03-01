https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/skandaldan-sandiga-new-yorkun-eski-valisi-andrew-cuomo-belediye-baskani-adayligini-acikladi-1094114971.html
Skandaldan sandığa: New York'un eski valisi Andrew Cuomo belediye başkanı adaylığını açıkladı
Skandaldan sandığa: New York'un eski valisi Andrew Cuomo belediye başkanı adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
New York’un eski valisi Andrew Cuomo, dört yıl önceki skandalların ardından siyasi sahneye geri döneceğini açıkladı. Cuomo, Kasım ayındaki seçimlerde New York... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T22:12+0300
2025-03-01T22:12+0300
2025-03-01T22:12+0300
dünya
abd
new york
andrew cuomo
demokrat parti (dp)
eric adams
aday
belediye başkanı
belediye başkan adaylığı
skandal
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New York’un eski valisi Andrew Cuomo, dört yıl önce istifa etmesine neden olan skandalların ardından siyasi arenaya geri dönüyor. Cuomo, Kasım ayında yapılacak seçimlerde New York Belediye Başkanı olmak için adaylığını açıkladı."Şehrimiz kriz içinde, etkili liderliğe ihtiyacımız var"Eski vali, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehrimiz kriz içinde. Bu yüzden New York Belediye Başkanı olmak için adayım. Hükümetin işlemesi, etkili bir yönetim anlayışı gerekiyor" ifadelerine yer verdi.Cuomo’nun dönüşü, New York’ta büyük yankı uyandırdı. Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams, Trump yönetimiyle yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda bir anlaşma yaptığı ve bunun karşılığında hakkındaki federal yolsuzluk soruşturmasının düşürüldüğü iddialarıyla tartışmaların gündeminde. Skandalın gölgesinde bir seçim yarışıAndrew Cuomo, 2021’de hakkında yürütülen soruşturma sonucu 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından görevinden ayrılmıştı. O dönem Demokrat Parti içinde bile büyük baskı gören eski vali, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere birçok isim tarafından istifaya çağrılmıştı. Cuomo ise suçlamaları reddetmiş, ancak rahatsızlığa yol açan davranışları için özür dilemişti. Hakkında açılan taciz davaları delil yetersizliğinden düşürülmüştü.Kovid-19 pandemisi sırasında yaptığı bilgilendirme toplantılarıyla geniş kesimler tarafından takdir toplayan Cuomo’nun, dört yıl sonra yeniden seçmenlerin desteğini alıp alamayacağı büyük merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211029/eski-new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-suclamasiyla-dava-acildi-1050288701.html
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abd, new york, andrew cuomo, demokrat parti (dp), eric adams, aday, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, skandal, cinsel taciz, suçlama
abd, new york, andrew cuomo, demokrat parti (dp), eric adams, aday, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı, skandal, cinsel taciz, suçlama
Skandaldan sandığa: New York'un eski valisi Andrew Cuomo belediye başkanı adaylığını açıkladı
New York’un eski valisi Andrew Cuomo, dört yıl önceki skandalların ardından siyasi sahneye geri döneceğini açıkladı. Cuomo, Kasım ayındaki seçimlerde New York Belediye Başkanı olmak için aday olacak. Skandal sonrası siyasetten çekilen Cuomo’nun dönüşü, New York’ta büyük yankı uyandırdı.
New York’un eski valisi Andrew Cuomo, dört yıl önce istifa etmesine neden olan skandalların ardından siyasi arenaya geri dönüyor. Cuomo, Kasım ayında yapılacak seçimlerde New York Belediye Başkanı olmak için adaylığını açıkladı.
"Şehrimiz kriz içinde, etkili liderliğe ihtiyacımız var"
Eski vali, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehrimiz kriz içinde. Bu yüzden New York Belediye Başkanı olmak için adayım. Hükümetin işlemesi, etkili bir yönetim anlayışı gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Cuomo’nun dönüşü, New York’ta büyük yankı uyandırdı. Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams, Trump yönetimiyle yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda bir anlaşma yaptığı ve bunun karşılığında hakkındaki federal yolsuzluk soruşturmasının düşürüldüğü iddialarıyla tartışmaların gündeminde.
Skandalın gölgesinde bir seçim yarışı
Andrew Cuomo, 2021’de hakkında yürütülen soruşturma sonucu 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından görevinden ayrılmıştı. O dönem Demokrat Parti içinde bile büyük baskı gören eski vali, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere birçok isim tarafından istifaya çağrılmıştı. Cuomo ise suçlamaları reddetmiş, ancak rahatsızlığa yol açan davranışları için özür dilemişti. Hakkında açılan taciz davaları delil yetersizliğinden düşürülmüştü.
Kovid-19 pandemisi sırasında yaptığı bilgilendirme toplantılarıyla geniş kesimler tarafından takdir toplayan Cuomo’nun, dört yıl sonra yeniden seçmenlerin desteğini alıp alamayacağı büyük merak konusu.