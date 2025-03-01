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Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı
Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Antakya ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişinin ise yaralandığı... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T17:21+0300
2025-03-01T17:21+0300
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Hatay'ın Antakya-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen kazada, işçi servisi tıra çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi servisi, park halindeki tıra arkadan çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Vali Masatlı'dan AçıklamaHatay Valisi Mustafa Masatlı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15:58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.Vali Masatlı, kazanın detaylarını şu şekilde aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/kirmizi-isikta-gecen-kamyonun-carptigi-universite-ogrencisi-hayatini-kaybetti-1094042354.html
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türkiye, hatay, antakya, kaza, kaza sebebi
türkiye, hatay, antakya, kaza, kaza sebebi
Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı
17:21 01.03.2025 (güncellendi: 17:34 01.03.2025)
Hatay’ın Antakya ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Hatay'ın Antakya-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen kazada, işçi servisi tıra çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi servisi, park halindeki tıra arkadan çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vali Masatlı'dan Açıklama
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15:58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Vali Masatlı, kazanın detaylarını şu şekilde aktardı:
Maalesef bir işçi servisi, park halindeki bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geldi. Bu üzücü olayda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Ekiplerimiz olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.