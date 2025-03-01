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Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı

Hatay'da işçi servisi tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Antakya ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişinin ise yaralandığı... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T17:21+0300

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Hatay'ın Antakya-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen kazada, işçi servisi tıra çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen işçi servisi, park halindeki tıra arkadan çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Vali Masatlı'dan AçıklamaHatay Valisi Mustafa Masatlı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15:58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.Vali Masatlı, kazanın detaylarını şu şekilde aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/kirmizi-isikta-gecen-kamyonun-carptigi-universite-ogrencisi-hayatini-kaybetti-1094042354.html

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