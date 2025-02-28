https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/uzmanlar-ciddi-bir-tehlikeye-karsi-uyardi-kulaginizda-kalp-atisi-mi-duyuyorsunuz---1094074568.html

Uzmanlar ciddi bir tehlikeye karşı uyardı: Kulağınızda kalp atışı mı duyuyorsunuz?

Uzmanlar ciddi bir tehlikeye karşı uyardı: Kulağınızda kalp atışı mı duyuyorsunuz?

Sputnik Türkiye

Kulakta kalp atışı sesi duymak basit bir rahatsızlık gibi görünebilir ancak uzmanlar bu durumun ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyor!.. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:47+0300

2025-02-28T11:47+0300

2025-02-28T11:47+0300

kulak

sağlik

kalp

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

kırık kalp sendromu

kalp hastalıkları

kalp masajı

kalp yetmezliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056920605_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52b1aab6b6bc7e7a07e81c8ca3f299f1.jpg

Eğer kulağınızda kendi kalp atışınızı duyuyorsanız, bunu basit bir kulak çınlaması olarak görmeyin! Sağlık uzmanları, bu durumun tehlikeli olabilecek sağlık sorunlarına işaret edebileceğini belirtiyor.📢 Pulsatil Tinnitus (PT) adı verilen bu durum, kan akışındaki anormalliklerden kaynaklanıyor.📢 Bazı vakalarda, anevrizma veya damar tıkanıklığı gibi ciddi hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor!Peki, kulağınızda kalp atışı sesi duymak neden olur? Hangi belirtilere dikkat edilmeli? İşte uzmanların açıklamaları!Kulağınızda Kalp Atışı Duymanın Nedenleri📌 Dr. Ahmed Abd Elbary, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pulsatil tinnitusun genellikle kulağın içindeki kan damarlarındaki kan akışının değişmesiyle meydana geldiğini ifade etti.📢 İşte bu rahatsızlığa neden olabilecek faktörler:🔹 Anevrizma: Beyin damarlarında oluşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen şişkinlikler.🔹 Ateroskleroz: Atardamarların daralması ve kan akışının düzensizleşmesi.🔹 Kan Akışı Anomalileri: Belirli bir bölgeye aşırı kan akışı olması.🔹 Tümörler: Çoğu zaman iyi huylu olsa da, bazı tümörler kan damarlarını etkileyerek bu duruma yol açabilir.🔹 İşitme Kaybı: Etrafınızdaki sesleri daha az duyduğunuzda, kendi nabzınızı daha belirgin bir şekilde fark edebilirsiniz.📢 Pulsatil tinnitus vakalarının çoğu iyi huylu olsa da, bazıları ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir!Anevrizma ve Ateroskleroz Riski!📢 Kendi kalp atışınızı duymanız, bazen basit bir dolaşım problemi olabilir, ancak bazen hayati tehlike taşıyan bir sağlık sorununun ilk belirtisi olabilir.🛑 Anevrizma:🛑 Ateroskleroz:📢 Uzmanlar, özellikle yeni başlayan ve sürekli hale gelen bu sesi duyan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini söylüyor!Pulsatil Tinnitus Tedavi Edilebilir mi?Eğer kulağınızda nabız gibi atan bir ses duyuyorsanız, bu durumun altında yatan nedenin belirlenmesi için kulak burun boğaz (KBB) uzmanına veya nöroloji doktoruna danışmanız gerekir.✔ Doktorunuz öncelikle işitme testleri, MR veya anjiyo gibi tetkiklerle sorunun kaynağını araştıracaktır.✔ Tedavi, altta yatan sebebe göre değişir. Eğer sebep bir damar tıkanıklığıysa, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.✔ Tümör gibi ciddi vakalarda özel tedavi yöntemleri uygulanabilir.📢 Unutmayın! Kendi kalp atışınızı kulağınızda duymak basit bir belirti gibi görünse de, ciddi hastalıkların habercisi olabilir.Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız?📌 Pulsatil tinnitus herkes için tehlikeli değildir, ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir. İşte doktora gitmeniz gereken durumlar:🛑 Yeni başlayan ve sürekli hale gelen kalp atışı sesi🛑 Baş ağrısı, baş dönmesi ve görme bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkan durumlar🛑 Tek kulakta daha belirgin şekilde hissedilen nabız sesi🛑 Uykuya dalmayı zorlaştıran veya konsantrasyon kaybına yol açan şiddetli tinnitus vakaları📢 Uzmanlar, bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerektiğini vurguluyor!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/osmanlidan-gelen-mucizevi-icecek-ramazan-serbeti-nasil-yapilir-faydalari-nelerdir-1094070965.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kulak, kalp, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, uzman, doktor