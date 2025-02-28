https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/madurodan-trumpin-karari-sonrasi-tepki-kimse-venezuellaya-yanlis-yapmaya-kalkismasin-1094051679.html

Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'

Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Hiçbir ülke ya da... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T02:21+0300

2025-02-28T02:21+0300

2025-02-28T02:21+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella

abd

donald trump

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Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezüella'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına tepki gösterdi.Maduro açıklamasında şunları ifade etti:Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini ve iki ülke arasında Biden döneminde imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trump-venezuellaya-saglanan-petrol-muafiyeti-anlasmasini-ve-esir-takasi-anlasmasini-feshetti-1094017432.html

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nicolas maduro, venezüella, abd, donald trump