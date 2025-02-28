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Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'
Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'
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ABD Başkanı Trump'ın, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Hiçbir ülke ya da... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T02:21+0300
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Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezüella'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına tepki gösterdi.Maduro açıklamasında şunları ifade etti:Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini ve iki ülke arasında Biden döneminde imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trump-venezuellaya-saglanan-petrol-muafiyeti-anlasmasini-ve-esir-takasi-anlasmasini-feshetti-1094017432.html
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nicolas maduro, venezüella, abd, donald trump

Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'

02:21 28.02.2025
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
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ABD Başkanı Trump'ın, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın" dedi.
Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezüella'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına tepki gösterdi.
Maduro açıklamasında şunları ifade etti:

"Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın. Ülkemize karşı saldırganlık çağrısında bulunan faşistler adalete teslim edilecek. Venezüellaya saldırılmaz, Venezüella'ya dokunulmaz, Venezüella’ya saygı duyulmalı."

Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini ve iki ülke arasında Biden döneminde imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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Trump, Venezüella'ya sağlanan petrol muafiyeti anlaşmasını ve esir takası anlaşmasını feshetti
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