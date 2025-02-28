https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/madurodan-trumpin-karari-sonrasi-tepki-kimse-venezuellaya-yanlis-yapmaya-kalkismasin-1094051679.html
Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'
Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Hiçbir ülke ya da... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T02:21+0300
2025-02-28T02:21+0300
2025-02-28T02:21+0300
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nicolas maduro
venezüella
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Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezüella'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına tepki gösterdi.Maduro açıklamasında şunları ifade etti:Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini ve iki ülke arasında Biden döneminde imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trump-venezuellaya-saglanan-petrol-muafiyeti-anlasmasini-ve-esir-takasi-anlasmasini-feshetti-1094017432.html
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nicolas maduro, venezüella, abd, donald trump
nicolas maduro, venezüella, abd, donald trump
Maduro'dan Trump'ın kararı sonrası tepki: 'Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın'
ABD Başkanı Trump'ın, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın" dedi.
Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezüella'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına tepki gösterdi.
Maduro açıklamasında şunları ifade etti:
"Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezüella'ya yanlış yapmaya kalkışmasın. Ülkemize karşı saldırganlık çağrısında bulunan faşistler adalete teslim edilecek. Venezüellaya saldırılmaz, Venezüella'ya dokunulmaz, Venezüella’ya saygı duyulmalı."
Ülkenin tüm zorluklara rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'ya petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini ve iki ülke arasında Biden döneminde imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini açıklamıştı.