https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/irakta-tarihi-karar-bir-vilayette-daha-turkce-resmilesti-1094054458.html
Irak’ta tarihi karar: Bir vilayette daha Türkçe resmi dil oldu
Irak’ta tarihi karar: Bir vilayette daha Türkçe resmi dil oldu
Sputnik Türkiye
Irak’ta Türkmenler için önemli bir gelişme yaşandı! Kerkük’ün ardından Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılacağı duyuruldu... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T07:27+0300
2025-02-28T07:27+0300
2025-02-28T07:29+0300
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Irak’ta Türkmenler için tarihi bir karar alındı. Kerkük’ten sonra Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasına onay verildi. Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, Irak Anayasası’nın 4. maddesine dayanarak, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini ve tüm devlet kurumlarında kullanılabileceğini açıkladı.Yıllardır beklenen hak artık uygulanıyorNeccar, bu hakkın Irak Anayasası’nda yer almasına rağmen uzun yıllardır uygulanmadığını vurguladı. Ancak yeni kararla birlikte artık Türkçe, resmi yazışmalarda ve devlet kurumlarının tabelalarında yer alacak. Salahaddin vilayetinde Araplardan sonra en büyük etnik grup olan Türkmenler, bu adımla resmi alanda daha fazla temsil edilme şansı yakalayacak.Türkmenlerden karara büyük destekSalahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde yaşayan Türkmenler, Türkçenin resmî yazışmalarda kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. İlçede yaşayan Ahmet Abbas, uzun zamandır bu gelişmeyi beklediklerini ifade ederek,Resmi Türkçe eğitimin önü açılıyorTürkmen aktivist Türkeş Muhammet Tuzlu, Türkmen bölgelerinde Türkçe eğitim veren okulların açıldığını hatırlatarak, bu kararın anayasal bir hak olduğunu ve Türkmen toplumu için önemli bir kazanım sağladığını belirtti.🔹 Yaklaşık 16 yıl önce Salahaddin İl Meclisi’nde gündeme gelen bu konu, dönemin siyasi koşulları nedeniyle hayata geçirilememişti.🔹 Ancak şimdi bu hakkın resmen tanınması, Türkmenlerin anadillerini resmi alanda kullanma hakkına kavuşmasını sağladı.🔹 Türkmenler, bu uygulamanın Salahaddin ile sınırlı kalmaması ve Irak genelinde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.Türkmenler haklarının genişletilmesini i̇stiyorBu kararın ardından Türkmenler, Irak genelinde Türkçenin resmi kullanım alanlarının genişletilmesini talep ediyor. Özellikle eğitim, kamu hizmetleri ve medya alanlarında da Türkçeye daha fazla yer verilmesi gerektiğini savunuyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-aciklamalari-icin-barzani-turkiyedeki-baris-surecini-destekliyoruz-1094049476.html
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ırakta türkçe resmi dil oldu, salahaddin vilayetinde türkçe kabul edildi, ırakta türkçeye resmi statü, kerkük ve salahaddin'de türkçe, ırakta türkmenler için büyük adım, türkçe resmi yazışmalarda kullanılacak, salahaddin il meclisi türkçe kararı, ırak anayasası 4. madde, türkmenler için tarihi karar, tuzhurmatu'da türkçe kabul edildi, ırakta türkçe eğitim, türkçe tabelalar ırak, ırakta türkmen hakları, ırakta türkçe konuşulacak mı
ırakta türkçe resmi dil oldu, salahaddin vilayetinde türkçe kabul edildi, ırakta türkçeye resmi statü, kerkük ve salahaddin'de türkçe, ırakta türkmenler için büyük adım, türkçe resmi yazışmalarda kullanılacak, salahaddin il meclisi türkçe kararı, ırak anayasası 4. madde, türkmenler için tarihi karar, tuzhurmatu'da türkçe kabul edildi, ırakta türkçe eğitim, türkçe tabelalar ırak, ırakta türkmen hakları, ırakta türkçe konuşulacak mı
Irak’ta tarihi karar: Bir vilayette daha Türkçe resmi dil oldu
07:27 28.02.2025 (güncellendi: 07:29 28.02.2025)
Irak’ta Türkmenler için önemli bir gelişme yaşandı! Kerkük’ün ardından Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılacağı duyuruldu. Anayasada yer alan ancak yıllardır uygulanmayan bu hak, Türkmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Resmi kurum tabelalarında da Türkçe yer alacak.
Irak’ta Türkmenler için tarihi bir karar alındı. Kerkük’ten sonra Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasına onay verildi. Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, Irak Anayasası’nın 4. maddesine dayanarak, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini ve tüm devlet kurumlarında kullanılabileceğini açıkladı.
Yıllardır beklenen hak artık uygulanıyor
Neccar, bu hakkın Irak Anayasası’nda yer almasına rağmen uzun yıllardır uygulanmadığını
vurguladı. Ancak yeni kararla birlikte artık Türkçe, resmi yazışmalarda ve devlet kurumlarının tabelalarında yer alacak
. Salahaddin
vilayetinde Araplardan sonra en büyük etnik grup olan Türkmenler
, bu adımla resmi alanda daha fazla temsil edilme
şansı yakalayacak.
Türkmenlerden karara büyük destek
Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde yaşayan Türkmenler
, Türkçenin resmî yazışmalarda kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını
belirtti. İlçede yaşayan Ahmet Abbas
, uzun zamandır bu gelişmeyi beklediklerini ifade ederek,
"Artık resmi kurumlarda Türkçeyi görmek bizim için gerçekleşen bir hayal gibi. Bu, Türkmen kimliğinin tanınması açısından büyük bir adım." dedi.
Resmi Türkçe eğitimin önü açılıyor
Türkmen aktivist Türkeş Muhammet Tuzlu, Türkmen bölgelerinde Türkçe eğitim veren okulların açıldığını
hatırlatarak, bu kararın anayasal bir hak olduğunu
ve Türkmen toplumu için önemli bir kazanım sağladığını belirtti.
🔹 Yaklaşık 16 yıl önce Salahaddin İl Meclisi’nde gündeme gelen bu konu
, dönemin siyasi koşulları nedeniyle hayata geçirilememişti.
🔹 Ancak şimdi bu hakkın resmen tanınması
, Türkmenlerin anadillerini resmi alanda kullanma hakkına kavuşmasını sağladı.
🔹 Türkmenler, bu uygulamanın Salahaddin ile sınırlı kalmaması ve Irak genelinde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde hayata geçirilmesi
gerektiğini vurguluyor.
Türkmenler haklarının genişletilmesini i̇stiyor
Bu kararın ardından Türkmenler, Irak genelinde Türkçenin resmi kullanım alanlarının genişletilmesini talep ediyor. Özellikle eğitim, kamu hizmetleri ve medya alanlarında da Türkçeye daha fazla yer verilmesi gerektiğini savunuyorlar.