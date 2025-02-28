https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/irakta-tarihi-karar-bir-vilayette-daha-turkce-resmilesti-1094054458.html

Irak’ta tarihi karar: Bir vilayette daha Türkçe resmi dil oldu

Irak’ta tarihi karar: Bir vilayette daha Türkçe resmi dil oldu

Sputnik Türkiye

Irak’ta Türkmenler için önemli bir gelişme yaşandı! Kerkük’ün ardından Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılacağı duyuruldu... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T07:27+0300

2025-02-28T07:27+0300

2025-02-28T07:29+0300

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Irak’ta Türkmenler için tarihi bir karar alındı. Kerkük’ten sonra Salahaddin vilayetinde de resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasına onay verildi. Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, Irak Anayasası’nın 4. maddesine dayanarak, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini ve tüm devlet kurumlarında kullanılabileceğini açıkladı.Yıllardır beklenen hak artık uygulanıyorNeccar, bu hakkın Irak Anayasası’nda yer almasına rağmen uzun yıllardır uygulanmadığını vurguladı. Ancak yeni kararla birlikte artık Türkçe, resmi yazışmalarda ve devlet kurumlarının tabelalarında yer alacak. Salahaddin vilayetinde Araplardan sonra en büyük etnik grup olan Türkmenler, bu adımla resmi alanda daha fazla temsil edilme şansı yakalayacak.Türkmenlerden karara büyük destekSalahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde yaşayan Türkmenler, Türkçenin resmî yazışmalarda kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. İlçede yaşayan Ahmet Abbas, uzun zamandır bu gelişmeyi beklediklerini ifade ederek,Resmi Türkçe eğitimin önü açılıyorTürkmen aktivist Türkeş Muhammet Tuzlu, Türkmen bölgelerinde Türkçe eğitim veren okulların açıldığını hatırlatarak, bu kararın anayasal bir hak olduğunu ve Türkmen toplumu için önemli bir kazanım sağladığını belirtti.🔹 Yaklaşık 16 yıl önce Salahaddin İl Meclisi’nde gündeme gelen bu konu, dönemin siyasi koşulları nedeniyle hayata geçirilememişti.🔹 Ancak şimdi bu hakkın resmen tanınması, Türkmenlerin anadillerini resmi alanda kullanma hakkına kavuşmasını sağladı.🔹 Türkmenler, bu uygulamanın Salahaddin ile sınırlı kalmaması ve Irak genelinde Türkmen nüfusunun yoğun olduğu tüm bölgelerde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.Türkmenler haklarının genişletilmesini i̇stiyorBu kararın ardından Türkmenler, Irak genelinde Türkçenin resmi kullanım alanlarının genişletilmesini talep ediyor. Özellikle eğitim, kamu hizmetleri ve medya alanlarında da Türkçeye daha fazla yer verilmesi gerektiğini savunuyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-aciklamalari-icin-barzani-turkiyedeki-baris-surecini-destekliyoruz-1094049476.html

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