https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/fazla-spor-unlu-oyuncu-nesrin-cavadzadeyi-hastanelik-etti-1094072319.html
Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti
Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor yapınca hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluşurken, sete koltuk değnekleriyle gelebildi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:06+0300
2025-02-28T11:06+0300
2025-02-28T11:06+0300
yaşam
nesrin cavadzade
spor
sandık kokusu
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'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.
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nesrin cavadzade, spor, sandık kokusu
nesrin cavadzade, spor, sandık kokusu
Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor yapınca hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluşurken, sete koltuk değnekleriyle gelebildi.
'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.
Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.