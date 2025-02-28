https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/fazla-spor-unlu-oyuncu-nesrin-cavadzadeyi-hastanelik-etti-1094072319.html

Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti

Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor yapınca hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluşurken, sete koltuk değnekleriyle gelebildi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:06+0300

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yaşam

nesrin cavadzade

spor

sandık kokusu

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'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.

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nesrin cavadzade, spor, sandık kokusu