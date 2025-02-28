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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/fazla-spor-unlu-oyuncu-nesrin-cavadzadeyi-hastanelik-etti-1094072319.html
Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti
Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor yapınca hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluşurken, sete koltuk değnekleriyle gelebildi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
nesrin cavadzade
spor
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'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/asiri-spor-yapanlar-dikkat-kas-yapayim-derken-kas-kaybi-yasayabilirsiniz--1093941591.html
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nesrin cavadzade, spor, sandık kokusu
nesrin cavadzade, spor, sandık kokusu

Fazla spor ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi hastanelik etti

11:06 28.02.2025
Nesrin Cavadzade sosyal medya
Nesrin Cavadzade sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aşırı spor yapınca hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun kalça kemiklerinde ödem oluşurken, sete koltuk değnekleriyle gelebildi.
'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'aşırı spor yapma' sonucu hastanelik oldu. Kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, iki haftanın ardından sete koltuk değneklerini kullanarak dönebildi.
Nesrin Cavadzade sosyal medya
Nesrin Cavadzade sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
Nesrin Cavadzade sosyal medya
Ünlü oyuncu Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır antreman yapınca kalça kemiklerinde ödem oluştu. Hastanelik olan Cavadzade'ye doktoru altı hafta istirahat verdi. Setlerden de uzak kalan oyuncunun temel ihtiyaçları dışında ayağa kalkması yasaklanmıştı. Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi. O anları da sosyal medyasından paylaştı.
Koşan insan, spor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Aşırı spor yapanlar dikkat: Kas yapayım derken kas kaybı yaşayabilirsiniz
24 Şubat, 15:59
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