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AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında son dakika deprem
AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında son dakika deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum açıklarındaki... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Bugün saat 28 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinde sık sık düşük ve orta şiddette depremler yaşandığını belirterek, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini vurguluyor.Son depremler listesiTürkiye genelinde meydana gelen son depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden anlık deprem haritasını inceleyebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem olup olmadığı da bu sistemler üzerinden kontrol edilebiliyor.
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bodrum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika
bodrum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika

AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında son dakika deprem

12:52 28.02.2025 (güncellendi: 12:56 28.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum açıklarındaki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
Bugün saat 28 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinde sık sık düşük ve orta şiddette depremler yaşandığını belirterek, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini vurguluyor.

Son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen son depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden anlık deprem haritasını inceleyebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem olup olmadığı da bu sistemler üzerinden kontrol edilebiliyor.
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