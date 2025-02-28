https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/afad-duyurdu-bodrum-aciklarinda-son-dakika-deprem-1094077554.html

AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında son dakika deprem

AFAD duyurdu: Bodrum açıklarında son dakika deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum açıklarındaki... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-28T12:52+0300

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son depremler

bodrum

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

deprem son dakika

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Bugün saat 28 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.Uzmanlar, Ege Denizi ve çevresinde sık sık düşük ve orta şiddette depremler yaşandığını belirterek, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini vurguluyor.Son depremler listesiTürkiye genelinde meydana gelen son depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinden anlık deprem haritasını inceleyebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde herhangi bir deprem olup olmadığı da bu sistemler üzerinden kontrol edilebiliyor.

bodrum

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bodrum, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika