Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı

Avrupa ve Grönland’ın arasında ve Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda, Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerine sahip olmasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor.
Ülke yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar, artan sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor.
Avrupa ve Grönland’ın arasında ve Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda, Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerine sahip olmasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor.
Ülke yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar, artan sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor.
Özellikle İzlanda’nın güneyinde yer alan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliğinin etkilerinin en net gözlemlendiği noktalardan biri.
Özellikle İzlanda’nın güneyinde yer alan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliğinin etkilerinin en net gözlemlendiği noktalardan biri.
Bilim insanları, son yıllarda Vatnajökull’daki buz kaybının hızlandığını ve küresel ısınmanın bu süreci daha da hızlandıracağını belirtti.
Bilim insanları, son yıllarda Vatnajökull’daki buz kaybının hızlandığını ve küresel ısınmanın bu süreci daha da hızlandıracağını belirtti.
Küresel sıcaklık artışları buzul erimelerini tetiklerken, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor.
Küresel sıcaklık artışları buzul erimelerini tetiklerken, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor.
Uzmanlar, İzlanda buzullarının korunması için iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, İzlanda buzullarının korunması için iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Vatnajökull, sadece doğa harikası bir bölge olmanın ötesinde, gezegenimizin geleceği hakkında önemli mesajlar veriyor.
Vatnajökull, sadece doğa harikası bir bölge olmanın ötesinde, gezegenimizin geleceği hakkında önemli mesajlar veriyor.