Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı

İzlanda’nın en büyük buzulu Vatnajökull, küresel ısınmanın etkisiyle hızla eriyor. Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerinden biri olan Vatnajökull, iklim değişikliğinin çarpıcı etkilerini gözler önüne sererken, parçalanan buz kütleleri okyanusa karışması sonucu oluşan manzara kaydedildi.