Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. İpek Özkal Sayan: Diploma tartışmamız trajikomik
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:06
46 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/1094091227.html
Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı
Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı
Sputnik Türkiye
İzlanda’nın en büyük buzulu Vatnajökull, küresel ısınmanın etkisiyle hızla eriyor. Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerinden biri olan Vatnajökull, iklim... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T17:19+0300
2025-02-28T17:19+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
dünya
i̇zlanda
buzul
buzul dağı
buzulların erimesi
küresel ısınma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094090303_0:97:2163:1314_1920x0_80_0_0_298f084270531178dafbe4474d78b7ca.jpg
i̇zlanda
buzul dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094090303_141:0:2022:1411_1920x0_80_0_0_0f1099f889e6de74dee393192e204d68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izlanda buzulları, vatnajökull buzulu, küresel ısınma, iklim değişikliği, buzul erimesi, doğa harikaları, okyanus seviyeleri, kutup erimesi, çevre değişikliği, turistik bölgeler
izlanda buzulları, vatnajökull buzulu, küresel ısınma, iklim değişikliği, buzul erimesi, doğa harikaları, okyanus seviyeleri, kutup erimesi, çevre değişikliği, turistik bölgeler

Geri sayım başladı: Avrupa'nın en büyük buzulu küresel ısınmaya dayanamadı

17:19 28.02.2025
Abone ol
İzlanda’nın en büyük buzulu Vatnajökull, küresel ısınmanın etkisiyle hızla eriyor. Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerinden biri olan Vatnajökull, iklim değişikliğinin çarpıcı etkilerini gözler önüne sererken, parçalanan buz kütleleri okyanusa karışması sonucu oluşan manzara kaydedildi.
© AA / Evrim Aydın

Avrupa ve Grönland’ın arasında ve Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda, Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerine sahip olmasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ülke yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar, artan sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor.

Avrupa ve Grönland’ın arasında ve Kuzey Kutup Dairesi&#x27;nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda, Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerine sahip olmasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor. Ülke yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar, artan sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Evrim Aydın

Avrupa ve Grönland’ın arasında ve Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen güneyinde yer alan ada ülkesi İzlanda, Avrupa’nın en büyük buzul kütlelerine sahip olmasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ülke yüzölçümünün yaklaşık %10’unu kaplayan buzullar, artan sıcaklıklar nedeniyle hızla eriyor.

© AA / Evrim Aydın

Özellikle İzlanda’nın güneyinde yer alan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliğinin etkilerinin en net gözlemlendiği noktalardan biri.

Özellikle İzlanda’nın güneyinde yer alan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliğinin etkilerinin en net gözlemlendiği noktalardan biri. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Evrim Aydın

Özellikle İzlanda’nın güneyinde yer alan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vatnajökull Buzulu, iklim değişikliğinin etkilerinin en net gözlemlendiği noktalardan biri.

© AA / Evrim Aydın

Bilim insanları, son yıllarda Vatnajökull’daki buz kaybının hızlandığını ve küresel ısınmanın bu süreci daha da hızlandıracağını belirtti.

Bilim insanları, son yıllarda Vatnajökull’daki buz kaybının hızlandığını ve küresel ısınmanın bu süreci daha da hızlandıracağını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Evrim Aydın

Bilim insanları, son yıllarda Vatnajökull’daki buz kaybının hızlandığını ve küresel ısınmanın bu süreci daha da hızlandıracağını belirtti.

© AA / Evrim Aydın

Küresel sıcaklık artışları buzul erimelerini tetiklerken, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor.

Küresel sıcaklık artışları buzul erimelerini tetiklerken, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Evrim Aydın

Küresel sıcaklık artışları buzul erimelerini tetiklerken, bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine ve ekosistemlerin bozulmasına neden oluyor.

© AA / Evrim Aydın

Uzmanlar, İzlanda buzullarının korunması için iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, İzlanda buzullarının korunması için iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Evrim Aydın

Uzmanlar, İzlanda buzullarının korunması için iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çapta daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

© AA / Evrim Aydın

Vatnajökull, sadece doğa harikası bir bölge olmanın ötesinde, gezegenimizin geleceği hakkında önemli mesajlar veriyor.

Vatnajökull, sadece doğa harikası bir bölge olmanın ötesinde, gezegenimizin geleceği hakkında önemli mesajlar veriyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Evrim Aydın

Vatnajökull, sadece doğa harikası bir bölge olmanın ötesinde, gezegenimizin geleceği hakkında önemli mesajlar veriyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала